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Фулхэм — Эвертон прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Фулхэм - Эвертон прогноз
Фулхэм Фулхэм
Премьер-лига Англия 30 янв 2024, 14:45 Фулхэм - Эвертон
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Англия, London, Крейвен Коттэдж
Эвертон Эвертон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.89
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Лайнбет 4.55
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В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги состоится поединок между Фулхэмом и Эвертоном. Встреча пройдет на Крейвен Коттедж во вторник, 30 января. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Фулхэм

Если не брать во внимание неожиданную победу над Арсеналом, то в последних матчах Премьер-лиги Фулхэм выглядит неважно. Команда откатилась на 13-ю позицию в турнирной таблице, но от зоны вылета ее отделяют восемь баллов.

В прошлой игре Фулхэм на своем поле проиграл Ньюкаслу и выбыл из розыгрыша Кубка Англии.

Эвертон

«Ириски» после череды классных матчей угодили в кризисную яму и не могут победить в Премьер-лиге уже на протяжении четырех матчей подряд. Справедливости ради стоит отметить уровень соперников: в матчах с Тоттенхэмом, Ман Сити, Вулверхэмптоном и Астон Виллой Эвертон взял всего одно очко.

Эвертон на прошлых выходных, как и его следующий соперник, закончил свои выступления в Кубке Англии. Команда Шона Дайча проиграла на Гудисон Парк Лутону.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Фулхэм не может выиграть уже четыре матча кряду.
  • Эвертон не может забить на протяжении двух последних гостевых матчей.
  • Эвертон не может победить Фулхэм в последних пяти личных встречах.

Фулхэм — Эвертон Прогноз

Команды мало забивают в поединках между собой. В последних пяти встречах Фулхэма и Эвертона лишь раз было забито более двух голов. В связи с этим ставить буду на тотал меньше 2.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.89
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