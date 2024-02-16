Фулхэм – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 17 февраля

Прогноз на матч Тотал меньше 3,5 Коэф.: 1.5 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В субботу, 17 февраля, продолжатся соревнования Английской Премьер-лиги. В 25 туре Фулхэм дома примет Астон Виллу. Игра начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени.

Фулхэм

Фулхэм идет на 12 строчке турнирной таблицы, после 24 матчей у них в активе 29 очков. В крайних пяти матчах они победили один раз, трижды вничью сыграли и однажды уступили. В предыдущем матче они победили Борнмут 3:1.

Астон Вилла

Команда демонстрирует невероятные результаты в нынешнем сезоне. Сейчас они на пятой строчке Премьер-лиги и имеют в активе 46 очков после 24 игр. Отставание от зоны Лиги Чемпионов всего одно очко. В пяти крайних матчах они три раза проиграли, раз выиграли и раз сыграли вничью. В предыдущем матче Астон Вилла проиграла Манчестер Юнайтед 1:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне Астон Вилла победила дома Фулхэм со счетом 3:1.

Фулхэм не проигрывает уже три матча. Астон Вилла проиграла два последних матча.

Астон Вилла забивает минимум один гол уже четыре матча подряд, Фулхэм - два.

Фулхэм – Астон Вилла прогноз

Матч между Фулхэмом и Астон Виллой будет непростым для обеих команд. Поэтому я готов поставить на минимальное количество забитых голов. Моя ставка - тотал меньше 3,5 за 1,5.

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