Фиорентина – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Фиорентина Коэф.: 1.55 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

11 февраля свою встречу в рамках Серии А проведут Фиорентина – Фрозиноне, прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Фиорентина

До недавних пор сезон для «фиалок» отлично складывался, команда входила в топ-4 Серии А, а также дошла до полуфинала Кубка Италии, где сыграет против Аталанты. Команда неудачно играет в этом календарном году, в чемпионате серия без побед достигла четырех матчей, за этот период удалось набрать всего один балл. Команда откатилась на девятое место в чемпионате, отставание от первого квартета составляет 5 очков. В последнем туре «фиалки» уступили в гостях Лечче, хотя до самой концовки вели в счете, но потом пропустили на 90-й и 90+2 минутах, в итоге 2:3.

Фрозиноне

Явный спад наблюдается сейчас и у Фрозиноне, хотя команда не так давно уверенно смотрелась в середине турнирной таблице. Сейчас клуб идет только 14-м в чемпионате, имея всего 5 очков отрыва от зоны вылета. В последнем туре Фрозиноне уступил на своем поле Милану со счетом 2:3. Если немного углубиться в статистику, команда одержала всего одну победу в десяти встречах чемпионата. При таких раскладах нужно задумываться о том, чтоб сохранить место в элите, запас прочности не такой внушительный.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге команды не определили победителя, их встреча завершилась со счетом 1:1.

Фрозиноне еще не побеждал на выезде в этом сезоне Серии А, 8 поражений и три ничьи.

Фиорентина играет дома с переменным успехом, 6 побед, две ничьи и три поражения.

Фиорентина – Фрозиноне Прогноз

Обе команды показывали слабые результаты в последнее время, из-за чего сильно просели в турнирной таблице. Класс Фиорентины выше, а Фрозиноне катастрофически играет в гостях, поэтому неудивительно, что гости котируются фаворитами этой пары. Предлагаем сделать ставку на чистую победу «фиалок» в этой паре.

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