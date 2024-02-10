Фенербахче – Аланьяспор прогноз и ставки на матч 11 февраля

Прогноз на матч П1(-2,0) Коэф.: 1.98 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Воскресный игровой день в рамках 25-го тура турецкой Суперлиги закроет поединок в Стамбуле, где на "Шюкрю Сараджоглу" местный Фенербахче сыграет с Аланьяспор. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Фенербахче

Команда Исмаила Картала проводит отличный сезон и заслуженно занимает место на вершине турнирной таблицы чемпионата Турции. В активе "канареек" после 24-х поединков 63 набранных очка и всего одно поражение, однако даже таких неимоверных показателей недостаточно, чтобы единолично лидировать в турнире. Вровень с Фенербахче идут извечные соперники из Галатасарая, имеющие ровно столько же очков в активе. К игре против Аланьяспор "канарейки" подходят после выездной победы над Антальяспор со счётом 2:0. Забив мяч в концовке первого тайма, Фенербахче до последнего позволял жить интриге и лишь на 90+5 минуте забил во второй раз. Эта победа стала третьей кряду для стамбульского клуба, тогда как осечку в последних пяти играх «канарейки» допустили лишь в матче с Самсунспором (1:1).

Аланьяспор

В свою очередь клуб из Аланьи не так давно вылетел из Кубка Турции и теперь может сосредоточиться на борьбе за выживание. На текущий момент команда занимает 14-тую строчку в турнирной таблице. В 24-х поединках у подопечных Фатиха Текке всего шесть побед при девяти ничьих и таком же количестве поражений. Отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. На минувших выходных команда Фатиха Текке на выезде уступила Касымпаше со счётом 1:2, хотя первыми забила мяч в ворота хозяев. Это поражение продлило безвыигрышную серию Аланьяспор до трёх поединков, тогда как в целом в пяти последних матчах чемпионата у клуба всего одна победа. Не лучше ситуация и с выездными матчами, где Аланьяспор не в состоянии выиграть вот уже в четырёх встречах кряду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Фенербахче оформил минимальную победу над Аланьяспор со счётом 1:0

«Канарейки» обыгрывают этого соперника вот уже в пяти матчах кряду

В 4-х случаях победы были с разницей в два и более мячей

Фенербахче – Аланьяспор прогноз

«Канарейки» ведут борьбу за золото и уж точно с таким соперником не имеют права терять очки. Наша ставка «Победа Фенербахче с форой (-2.0)» с коэффициентом 1.98.

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