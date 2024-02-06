Фейеноорд – АЗ Алкмар прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 2.26 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В четвертьфинале Кубка Нидерландов свою встречу проведут Фейеноорд – АЗ Алкмар, эксклюзивный прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего сайта.

Фейеноорд

Для Фейеноорда этот сезон пока не самый яркий, хотя клуб неплохо смотрелся в своей группе Лиги Чемпионов, где финишировал в итоге на третьем месте. В чемпионате команда идет второй, шансы на чемпионство минимальные, так как отставание от лидера составляет целых 10 очков. Даже вторая позиция важна, ведь это прямая путевка в Лигу Чемпионов. Буквально на днях клуб обыграл в гостях АЗ, что можно считать генеральной репетицией перед кубковой битвой.

АЗ Алкмар

«Сырные фермеры» не выглядят устрашающе в этом сезоне, команда не смогла выйти из группы Лиги конференций, пропустив вперед Астон Виллу и Легию. Не все гладко и в чемпионате, где Алкмар занимает только четвертое место, причем Аякс отстает только по дополнительным показателям, а до тройки целых 6 очков. Команда переживает явный кризис в чемпионате, находясь на серии из пяти матчей без побед, за этот отрезок удалось набрать всего два очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Клубы уже играли между собой дважды в этом сезоне в чемпионате, оба матча с одинаковым счетом 1:0 выиграл Фейеноорд.

Алкмар проиграл сопернику последние четыре очные встречи.

Фейеноорд хорошо играет дома, всего одно поражение в 10 встречах чемпионата.

Фейеноорд – АЗ Алкмар Прогноз

У Алкмара есть хорошая возможность взять реванш за неудачи в чемпионате, хотя букмекеры в это не верят. Фейеноорд в этой паре явный фаворитом, весомым аргументом является фактор арены, да и преимущество в очных противостояниях важный психологический аспект. Ожидаем сложного матча, с небольшим количеством забитых мячей, по этой причине мы ставим на тотал меньше 2,5 голов.

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