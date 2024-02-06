EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Фейеноорд – АЗ Алкмар прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Фейеноорд – АЗ Алкмар прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Фейенорд - АЗ Алкмар прогноз
Фейенорд Фейенорд
Кубок Нидерландов 07 фев 2024, 15:00 Фейенорд - АЗ Алкмар
-
- : -
Нидерланды,
АЗ Алкмар АЗ Алкмар
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 2.26
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

В четвертьфинале Кубка Нидерландов свою встречу проведут Фейеноорд – АЗ Алкмар, эксклюзивный прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего сайта.

Фейеноорд

Для Фейеноорда этот сезон пока не самый яркий, хотя клуб неплохо смотрелся в своей группе Лиги Чемпионов, где финишировал в итоге на третьем месте. В чемпионате команда идет второй, шансы на чемпионство минимальные, так как отставание от лидера составляет целых 10 очков. Даже вторая позиция важна, ведь это прямая путевка в Лигу Чемпионов. Буквально на днях клуб обыграл в гостях АЗ, что можно считать генеральной репетицией перед кубковой битвой.

АЗ Алкмар

«Сырные фермеры» не выглядят устрашающе в этом сезоне, команда не смогла выйти из группы Лиги конференций, пропустив вперед Астон Виллу и Легию. Не все гладко и в чемпионате, где Алкмар занимает только четвертое место, причем Аякс отстает только по дополнительным показателям, а до тройки целых 6 очков. Команда переживает явный кризис в чемпионате, находясь на серии из пяти матчей без побед, за этот отрезок удалось набрать всего два очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Клубы уже играли между собой дважды в этом сезоне в чемпионате, оба матча с одинаковым счетом 1:0 выиграл Фейеноорд.
  • Алкмар проиграл сопернику последние четыре очные встречи.
  • Фейеноорд хорошо играет дома, всего одно поражение в 10 встречах чемпионата.

Фейеноорд – АЗ Алкмар Прогноз

У Алкмара есть хорошая возможность взять реванш за неудачи в чемпионате, хотя букмекеры в это не верят. Фейеноорд в этой паре явный фаворитом, весомым аргументом является фактор арены, да и преимущество в очных противостояниях важный психологический аспект. Ожидаем сложного матча, с небольшим количеством забитых мячей, по этой причине мы ставим на тотал меньше 2,5 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 2.26
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Сорана Кирстя - Мария Саккари прогноз 2024 Abu Dhabi Open 07 фев 2024, 08:00 Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Сорана Кирстя Коэф.: 1.75 Мария Саккари Рекомендуем 1xBet
Эмма Радукану - Онс Жабер прогноз 2024 Abu Dhabi Open 07 фев 2024, 09:30 Эмма Радукану – Онс Жабер прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Эмма Радукану Коэф.: 1.73 Онс Жабер Сделать ставку 1xBet
Иран - Катар прогноз Кубок Азии 07 фев 2024, 10:00 Иран – Катар прогноз и ставки на матч 7 февраля Иран Коэф.: 1.6 Катар Сделать ставку MelBet
Санта-Клара - Порту прогноз Кубок Португалии 07 фев 2024, 11:00 Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Санта-Клара Коэф.: 1.64 Порту Рекомендуем 1xBet
Бешикташ - Хапоэль Тель-Авив прогноз Еврокубок 07 фев 2024, 12:00 Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Бешикташ Коэф.: 1.58 Хапоэль Тель-Авив Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:16 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:11 Иран – Катар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 Новости футбола Сегодня, 16:50 Сумасшедшие деньги за Салаха, Клопп готов изменить свои планы. Daily Digest за 6 февраля Новости футбола Сегодня, 16:09 Клопп готов тренировать в следующем сезоне только одну команду Новости баскетбола Сегодня, 15:47 Звезда Филадельфии перенес операцию на мениске. Есть надежда на возвращение в плей-офф Новости бокса Сегодня, 15:40 "Я заберу его душу". Нганну вызывающе обратился к Джошуа Новости футбола Сегодня, 15:39 Звездный португальский тренер не против снова вернуться в Челси Новости футбола Сегодня, 15:11 Египет назначил главным тренером сборной легендарного в прошлом игрока Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР Новости биатлона Сегодня, 14:18 Стадион для Чемпионата Мира по биатлону закрыли из-за повреждений
Прогнозы на спорт
Теннис 07 фев 2024 Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Теннис 07 фев 2024 Эмма Радукану – Онс Жабер прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Иран – Катар прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Баскетбол 07 фев 2024 Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Нигерия - Южная Африка прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Лион – Лилль прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Майнц – Унион прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Газиантеп – Фенербахче прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Аль-Таи – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 февраля