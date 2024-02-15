EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Фамаликан - Риу Аве прогноз
Фамаликан Фамаликан
Примейра-лига Португалия 16 фев 2024, 15:15 Фамаликан - Риу Аве
-
- : -
Португалия, Vila Nova de Famalicao, Municipal 22 de Junho
Риу Аве Риу Аве
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.51
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Фамаликан – Риу Аве, соперники сыграют в рамках 22 тура португальской Примейры.

Фамаликан

Для Фамаликан сезон пока не самый мощный, команда идет десятой в чемпионате, имея игру в запасе. Отрыв от опасной зоны составляет всего три очка, данный факт не дает времени на передышку. В последнем туре команда расписала мировую в гостях с Фаренсе – 1:1, упустив победу только на 90+1 минуте. У Фамаликан сейчас серия из трех игр без побед, за этот период удалось набрать всего очко. Команда подходит к этому противостоянию без кадровых потерь

Риу Аве

Чуть хуже, чем у предстоящего соперника обстоят дела у Риу Аве, который занимает 14-ю строчку, отрыв от опасной зоны всего один балл. В последнем туре удалось одержать важнейшую домашнюю победу над прямым конкурентом Каса Пиа – 1:0, победный мяч был забит только на 88-й минуте. Так команда продолжила серию без поражений до четырех встреч, за данный отрезок удалось набрать 6 очков. Из-за повреждения встречу пропустит Андре Перейра.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды в первом круге не определили победителя, сыграв 1:1, такой результат можно считать справедливым.
  • Фамаликан играет дома с переменным успехом, 3 победы столько же поражений и три ничьи.
  • Риу Аве еще не побеждал на выезде в этом чемпионате, 5 поражений и 5 ничьих.

Фамаликан – Риу Аве Прогноз

В таком противостоянии прямых конкурентов всегда идет борьба на три результата, фактор своей арены имеет немалое значение, поэтому Фамаликан и котируется небольшим фаворитом. Мы ожидаем сложной битвы, в которой реализация моментов будет иметь большое значение. Мы считаем приемлемой здесь осторожную ставку на победу хозяев с нулевой форой.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.51
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Портленд Трэйл-Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвз прогноз НБА Сегодня, 22:00 Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Портленд Трэйл-Блэйзерс Коэф.: 1.6 Миннесота Тимбервулвз Рекомендуем MelBet
Герта - Магдебург прогноз Вторая Бундеслига Германия 16 фев 2024, 12:30 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Герта Коэф.: 1.59 Магдебург Сделать ставку MelBet
Ганновер - Гройтер Фюрт прогноз Вторая Бундеслига Германия 16 фев 2024, 12:30 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Ганновер Коэф.: 1.6 Гройтер Фюрт Сделать ставку 1xBet
ПСВ Эйндховен - Хераклес прогноз Эредивизи Нидерланды 16 фев 2024, 14:00 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года ПСВ Эйндховен Коэф.: 1.6 Хераклес Рекомендуем 1xBet
Аризона Койотс - Каролина Харрикейнз прогноз НХЛ 16 фев 2024, 20:00 Аризона Койотс — Каролина Харрикейнз прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Аризона Койотс Коэф.: 1.88 Каролина Харрикейнз Сделать ставку 1xBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ об уходе, Барселона может продать Бальде. Daily Digest за 15 февраля Новости футбола Сегодня, 16:59 Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:54 Милан на своем поле без проблем разобрался с Реном Новости футбола Сегодня, 16:02 Рома или Челси? Лукаку ответил на вопрос о своем будущем Новости футбола Сегодня, 15:47 Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:29 Обамеянг догнал лучшего бомбардира в истории Лиги Европы по количеству голов Новости баскетбола Сегодня, 15:17 Стеф Кари обновил очередной рекорд НБА Новости футбола Сегодня, 15:01 Директор Милана рассказал, возможно ли продление контракта с Жиру Новости футбола Сегодня, 14:43 Де Росси стартовал в Лиге Европы с ничьи. Рома и Фейеноорд не смогли определить сильнейшего Новости бокса Сегодня, 14:01 Тейлор и Кэттеролл таки проведут реванш спустя два года. Объявлены дата и место
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Хоккей 16 фев 2024 Аризона Койотс — Каролина Харрикейнз прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Бокс 16 фев 2024 О`Шаки Фостер — Абрахам Нова прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Сидней – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 Баскетбол 17 фев 2024 Тасмания ДжекДжамперс — Перт Уайлдкэтс прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Мельбурн Сити – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024