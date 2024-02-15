Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

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Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Фамаликан – Риу Аве, соперники сыграют в рамках 22 тура португальской Примейры.

Фамаликан

Для Фамаликан сезон пока не самый мощный, команда идет десятой в чемпионате, имея игру в запасе. Отрыв от опасной зоны составляет всего три очка, данный факт не дает времени на передышку. В последнем туре команда расписала мировую в гостях с Фаренсе – 1:1, упустив победу только на 90+1 минуте. У Фамаликан сейчас серия из трех игр без побед, за этот период удалось набрать всего очко. Команда подходит к этому противостоянию без кадровых потерь

Риу Аве

Чуть хуже, чем у предстоящего соперника обстоят дела у Риу Аве, который занимает 14-ю строчку, отрыв от опасной зоны всего один балл. В последнем туре удалось одержать важнейшую домашнюю победу над прямым конкурентом Каса Пиа – 1:0, победный мяч был забит только на 88-й минуте. Так команда продолжила серию без поражений до четырех встреч, за данный отрезок удалось набрать 6 очков. Из-за повреждения встречу пропустит Андре Перейра.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды в первом круге не определили победителя, сыграв 1:1, такой результат можно считать справедливым.

Фамаликан играет дома с переменным успехом, 3 победы столько же поражений и три ничьи.

Риу Аве еще не побеждал на выезде в этом чемпионате, 5 поражений и 5 ничьих.

Фамаликан – Риу Аве Прогноз

В таком противостоянии прямых конкурентов всегда идет борьба на три результата, фактор своей арены имеет немалое значение, поэтому Фамаликан и котируется небольшим фаворитом. Мы ожидаем сложной битвы, в которой реализация моментов будет иметь большое значение. Мы считаем приемлемой здесь осторожную ставку на победу хозяев с нулевой форой.

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