EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Эвертон — Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Эвертон — Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Эвертон - Кристал Пэлас прогноз
Эвертон Эвертон
Кубок Англии 17 янв 2024, 14:45 Эвертон - Кристал Пэлас
-
- : -
Англия, Liverpool, Гудисон Парк
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.6
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

В рамках третьего раунда Кубка Англии состоится поединок между Эвертоном и Кристал Пэлас. Встреча пройдет в Ливерпуле в среду, 17 января. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Эвертон

«Ириски» после отличного отрезка немного сбавили темп и сдали в плане результатов. Однако игра команды оставляет хорошее впечатление, особенно в обороне. В прошлом поединке Эвертон устоял в домашнем матче против Астон Виллы и сумел остаться на спасительной 17-й позиции в турнирной таблице Премьер Лиги.

На выходных Эвертон много сил отдал в календарном матче Премьер Лиги, поэтому, возможно, будет уступать в свежести в следующем поединке.

Кристал Пэлас

Кристал Пэлас на минувших выходных не играл и имел больше времени на восстановление после первого матча против Эвертона. В Премьер Лиге команда выступает на привычном уровне и не питает надежд на высокие места. Кристал Пэлас скорее будет работать над сохранением места в элите на следующий сезон.

По итогам 20-ти сыгранных матчей лондонский коллектив всего на пять баллов опережает Лутон, который идет в зоне вылета.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Эвертон не побеждает уже на протяжении шести матчей подряд.
  • У Кристал Пэлас всего одна победа в последних 10-ти матчах.
  • Эвертон не проигрывает Кристал Пэласу на своем поле с 2014-го года.

Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас

После нулевой ничьей в первом поединке, думаю, что голов будет достаточно. Моя ставка — тотал больше 2 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.6
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Марта Костюк - Элизе Мертенс прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 01:00 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.78 Элизе Мертенс Рекомендуем 1хБет
Бренда Фрухвиртова - Арина Соболенко прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Бренда Фрухвиртова Коэф.: 1.79 Арина Соболенко Сделать ставку 1хБет
Джордан Томпсон - Стефанос Циципас прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Джордан Томпсон Коэф.: 1.85 Стефанос Циципас Сделать ставку 1хБет
Новак Джокович - Алексей Попырин прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 04:30 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Новак Джокович Коэф.: 1.71 Алексей Попырин Рекомендуем 1хБет
Ливан - Китай прогноз Кубок Азии 17 янв 2024, 06:30 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Ливан Коэф.: 1.5 Китай Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:21 Свентек прокомментировала победу над Кенин на старте Australian Open 2024 Новости футбола Сегодня, 17:14 Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона Новости футбола Сегодня, 17:04 Рома уволила Моуриньо, Бензема не будет в Ман Юнайтед. Главные трансферные новости за 16 января Новости футбола Сегодня, 16:58 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:53 Мали уверенно обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:37 Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло Новости футбола Сегодня, 16:26 Кройфф, Бекенбаурер, Мюллер. Назвали десятку лучших футболистов 70-х годов Новости бокса Сегодня, 16:08 Джошуа - Нганну: известно возможен ли реванш между боксерами Новости футбола Сегодня, 15:50 Очередная травма. Бавария потеряла ключевого защитника на неопределенный срок Новости футбола Сегодня, 15:44 Защитник Тоттенхэма переходит в Брентфорд на правах аренды
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2024
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Приветственный бонус Vbet Получить Vbet
+100% Бонус на депозит от БК Melbet 100 $ Получить Мелбет
Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100 $ Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Теннис 17 янв 2024 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Таджикистан – Катар прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Марокко – Танзания прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Олимпиакос – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Валенсия – Сельта прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Блэкпул – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года