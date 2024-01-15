Эвертон — Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

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В рамках третьего раунда Кубка Англии состоится поединок между Эвертоном и Кристал Пэлас. Встреча пройдет в Ливерпуле в среду, 17 января. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Эвертон

«Ириски» после отличного отрезка немного сбавили темп и сдали в плане результатов. Однако игра команды оставляет хорошее впечатление, особенно в обороне. В прошлом поединке Эвертон устоял в домашнем матче против Астон Виллы и сумел остаться на спасительной 17-й позиции в турнирной таблице Премьер Лиги.

На выходных Эвертон много сил отдал в календарном матче Премьер Лиги, поэтому, возможно, будет уступать в свежести в следующем поединке.

Кристал Пэлас

Кристал Пэлас на минувших выходных не играл и имел больше времени на восстановление после первого матча против Эвертона. В Премьер Лиге команда выступает на привычном уровне и не питает надежд на высокие места. Кристал Пэлас скорее будет работать над сохранением места в элите на следующий сезон.

По итогам 20-ти сыгранных матчей лондонский коллектив всего на пять баллов опережает Лутон, который идет в зоне вылета.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Эвертон не побеждает уже на протяжении шести матчей подряд.

У Кристал Пэлас всего одна победа в последних 10-ти матчах.

Эвертон не проигрывает Кристал Пэласу на своем поле с 2014-го года.

Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас

После нулевой ничьей в первом поединке, думаю, что голов будет достаточно. Моя ставка — тотал больше 2 голов.

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