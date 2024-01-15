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Болтон — Лутон Таун прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Болтон - Лутон Таун прогноз
Болтон Болтон
Кубок Англии Сегодня, 14:45 Болтон - Лутон Таун
Завершен
1 : 2
Англия, Bolton, University of Bolton Stadium
Лутон Таун Лутон Таун
Дион Чарльз
11’
15’
Тахит Чонг
57’
Чидози Огбене
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.65
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
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В рамках третьего раунда Кубка Англии состоится поединок между Болтоном и Лутоном. Встреча пройдет во вторник, 16 января. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Болтон

Болтон в этом сезоне выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола, где довольно успешно ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент команда уступает два очка лидирующему Портсмуту, но имеет на три сыгранных матча меньше.

В розыгрыше Кубка Англии Болтон успешно преодолел уже два раунда, где не имел проблем с Солихаллом и Харрогейтом.

Лутон Таун

Лутон в дебютном сезоне в Премьер Лиге Англии, как и ожидалось, ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите. По итогам 20-ти матчей в активе команды 16 баллов, что позволяет находится на 18-м месте. Такие же показатели и у Эвертона, однако «ириски» расположилсь выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

На правах клуба из высшего дивизиона Лутон взял старт в Кубке Англии только с третьего раунда.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Болтон не знает горечи поражений уже шесть матчей кряду.
  • Последние два поединка Лутона завершились вничью.
  • Лутон никогда не побеждал своего следующего соперника, а в предыдущих трех играх даже не смог забить.

Прогноз на матч Болтон — Лутон Таун

Неделю назад команды сыграли между собой в нулевую ничью. Этот поединок будет переигровкой, где больше шансов на успех имеют гости. Ставить предлагаю на тотал меньше 3 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.65
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100$
БетВиннер 4.75
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