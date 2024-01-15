Болтон — Лутон Таун прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.65 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

В рамках третьего раунда Кубка Англии состоится поединок между Болтоном и Лутоном. Встреча пройдет во вторник, 16 января. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Болтон

Болтон в этом сезоне выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола, где довольно успешно ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент команда уступает два очка лидирующему Портсмуту, но имеет на три сыгранных матча меньше.

В розыгрыше Кубка Англии Болтон успешно преодолел уже два раунда, где не имел проблем с Солихаллом и Харрогейтом.

Лутон Таун

Лутон в дебютном сезоне в Премьер Лиге Англии, как и ожидалось, ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите. По итогам 20-ти матчей в активе команды 16 баллов, что позволяет находится на 18-м месте. Такие же показатели и у Эвертона, однако «ириски» расположилсь выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

На правах клуба из высшего дивизиона Лутон взял старт в Кубке Англии только с третьего раунда.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Болтон не знает горечи поражений уже шесть матчей кряду.

Последние два поединка Лутона завершились вничью.

Лутон никогда не побеждал своего следующего соперника, а в предыдущих трех играх даже не смог забить.

Прогноз на матч Болтон — Лутон Таун

Неделю назад команды сыграли между собой в нулевую ничью. Этот поединок будет переигровкой, где больше шансов на успех имеют гости. Ставить предлагаю на тотал меньше 3 голов.

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