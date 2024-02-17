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Эмполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Эмполи - Фиорентина прогноз
Эмполи Эмполи
Серия А Италия Сегодня, 09:00 Эмполи - Фиорентина
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Италия, Empoli, Карло Кастеллани
Фиорентина Фиорентина
Обзор Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.91
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Серия А порадует пятью воскресными встречами, среди которых Эмполи – Фиорентина, прогноз на матч этих клубов составлен нашими аналитиками.

Эмполи

На старте сезона Эмполи многие отправляли в Серию В, но команда сумела прийти в себя и включилась в борьбу за выживание. Сейчас положение можно считать перспективным, так как отрыв от опасной зоны составляет один балл, а это уже приятно. В последнем туре удалось обыграть в гостях аутсайдера Салернитану – 3:1, соперника дожали в конце. У Эмполи приятная серия из четырех встреч без поражений, за этот отрезок удалось набрать 8 очков.

Фиорентина

Буквально месяц назад «фиалки» выглядели реальными претендентами на Лигу Чемпионов, но 3 поражения в четырех встречах отбросили команду на восьмую строчку, отставание от первого квартета составляет целых 8 очков. В последнем туре было выездное поражение от прямого конкурента Болоньи со счетом 0:2. Даже если в чемпионате не получится, есть Кубок Италии, где дошли до полуфинала, есть еще и Лига конференций, там клуб ждет соперника в 1/8 финала.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Фиорентина играла дома, где больше владела мячом и била по воротам, но Эмполи умело реализовал свои моменты, одержав сенсационную победу на выезде со счетом 2:0.
  • Эмполи не впечатляет дома, всего 2 победы при 7 поражениях, также было три ничьи.
  • Фиорентина проиграла три последние выездные битвы.

Эмполи – Фиорентина Прогноз

Ожидается сложная и непредсказуемая битва мотивированных соперников. На бумаге гости небольшие фавориты, состав Фиорентины сильнее, команда выше в турнирной таблице, но находится не в лучшей форме. Тот случай, когда может быть зафиксирован любой исход, мы ставим на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.91
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