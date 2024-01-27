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Главная Прогнозы Экваториальная Гвинея – Гвинея прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Экваториальная Гвинея – Гвинея прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Экваториальная Гвинея - Гвинея прогноз
Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея
Кубок африканских наций 28 янв 2024, 12:00 Экваториальная Гвинея - Гвинея
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Международные, Abidjan, Stade Alassane Ouattara
Гвинея Гвинея
Обзор Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.48
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100%
1хБет 5.00
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Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Экваториальная Гвинея – Гвинея соперники сыграют в рамках 1/8 финала Кубка Африки.

Экваториальная Гвинея

Кубок Африки для Экваториальной Гвинеи складывается отлично, команда не просто вышла в плей-офф, а выиграла сильную группу, набрав 7 очков. В первом туре устояли против Нигерии, хотя соперник был лучше, и наиграл на победу – 1:1. Свою вторую встречу удалось выиграть у Гвинеи-Биссау со счетом 4:2, хет трик оформил Эмилио Нсуэ. А в последнем противостоянии неожиданно разгромили мотивированный Кот-д’Ивуар – 4:0, упомянутый Нсуэ оформил дубль. Команда на кураже, после выигрыша такого сильного квартета точно уже никого не стоит бояться.

Гвинея

У Гвинеи тоже была сильная группа, так что времени на раскачку сборная не имела. В первом туре расписали мировую против Камеруна, причем провели целый второй тайм в меньшинстве – 1:1. Свой второй матч команда провела против Гамбии, которую обыграла со счетом 1:0. В битве за первое место в группе Гвинея справедливо уступила мощному Сенегалу со счетом 0:2, из-за чего откатилась на третью строчку, но этого хватило для попадания в плей-офф. Соперник попался не самый именитый, однако, очень опасный на этом турнире.

История очных противостояний

Как не удивительно, ранее эти сборные между собой не играли, официальных данных об этом нет.

Экваториальная Гвинея – Гвинея Прогноз

Нас ожидает сложная и непредсказуемая битва, изначально шансы команд на успех расценивались, как примерно равные, но сейчас коэффициент на успех Гвинеи немного просел. Многое будет зависеть от реализации моментов и даже удачи. Мы считаем, что команды в этой встрече сумеют обменяться забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.48
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