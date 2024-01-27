Египет – ДР Конго прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

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28 января свою встречу на Кубке Африки проведут Египет – ДР Конго, прогноз на матч этих сборных составлен специалистами нашего сайта.

Египет

Сборная Египта приехала на континентальное первенство в качестве одно из фаворитов турнира. В первом туре команда чуть не уступила Мозамбику, спас пенальти в компенсированное время от Салаха – 2:2. С таким же счетом завершилась битва против Ганы, в том матче травмировался уже упомянутый Салах, он уже покинул турнир, и приехал в Англию на лечение. С тем же счетом 2:2 завершилась и третья встреча против Кабо-Верде, трех ничьих хватило даже для второго места, хотя перспективы не выглядят радужными.

ДР Конго

Тоже все матчи вничью на этом турнире сыграла и ДР Конго, в первом туре не смогли дожать Замбию, хотя имели перевес – 1:1. Во втором туре выдали качественный матч против Марокко, где выглядели острее, в итоге снова 1:1. Команда считалась очевидным фаворитом третьей встречи против Танзании, но обыграть соперника не удалось, битва завершилась со счетом 0:0. Трех набранных очков хватило для второго места в квартете и попадания в стыковые встречи.

История очных противостояний

Как показывает статистика, в очных противостояниях явный перевес на стороне египтян. Последний раз соперники пересекались на групповой стадии Кубка Африки в 2019-м году, тогда Египет выиграл со счетом 2:0.

Египет – ДР Конго Прогноз

Если изначально, сборную Египта считали фаворитом этого противостояния, сейчас шансы команд на успех примерно равные. Без Салаха египтяне не выглядят так устрашающе, да и на групповой стадии они не впечатляли. Ожидаем равной борьбы, вполне возможно, что дело дойдет до овертайма, ставим на чистую ничью.

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