Дженоа – Аталанта прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2 Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В этот уикенд продолжатся соревнования Серии А. В воскресенье, 11 февраля, Дженоа дома примет Аталанту, эта игра начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени.

Читайте также: Астон Вилла – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Дженоа

Итальянская команда является крепким середняком Серии А, после 23 туров Дженоа имеет 29 очков в активе. В пяти крайних матчах они трижды сыграли вничью и дважды победили. В предыдущем туре Дженоа разошлась миром с Эмполи (0:0).

Аталанта

Аталанта имеет феноменальную форму сейчас. В крайних пяти матчах они одержали пять побед со статистикой забитых и пропущенных мячей - 23:2. В матче Кубка Италии против Реал Калепина Аталанта забила 11 голов. В крайнем туре бергамаски победили дома Лацио со счетом 3:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне Аталанта побеждала Дженоа 2:0. В предыдущих пяти матчах Аталанта победила только два раза и трижды сыграли вничью.

Аталанта имеет беспроигрышную серию из восьми матчей. Дженоа также уже не проигрывает восемь поединков подряд.

Дженоа дома сыграли 11 матчей и набрали 17 очков, что является 12 показателем Серии А. Аталанта в десяти выездных матчах набрала 11 очко и занимает 11 место.

Аталанта забивает минимум два гола уже пять матчей подряд.

Прогноз на матч Дженоа – Аталанта

Обе команды имеют очень хорошую форму и точно захотят продолжить ее. Матч будет очень напряженным. Однако, глядя на голевую форму Аталанты, то поставлю на тотал больше двух за очень хороший коэффициент - 1,66.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram