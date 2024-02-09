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Дженоа – Аталанта прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Дженоа - Аталанта прогноз
Дженоа Дженоа
Серия А Италия 11 фев 2024, 12:00 Дженоа - Аталанта
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Италия, Genoa, Луиджи Феррарис
Аталанта Аталанта
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.66
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В этот уикенд продолжатся соревнования Серии А. В воскресенье, 11 февраля, Дженоа дома примет Аталанту, эта игра начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени.

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Дженоа

Итальянская команда является крепким середняком Серии А, после 23 туров Дженоа имеет 29 очков в активе. В пяти крайних матчах они трижды сыграли вничью и дважды победили. В предыдущем туре Дженоа разошлась миром с Эмполи (0:0).

Аталанта

Аталанта имеет феноменальную форму сейчас. В крайних пяти матчах они одержали пять побед со статистикой забитых и пропущенных мячей - 23:2. В матче Кубка Италии против Реал Калепина Аталанта забила 11 голов. В крайнем туре бергамаски победили дома Лацио со счетом 3:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне Аталанта побеждала Дженоа 2:0. В предыдущих пяти матчах Аталанта победила только два раза и трижды сыграли вничью.
  • Аталанта имеет беспроигрышную серию из восьми матчей. Дженоа также уже не проигрывает восемь поединков подряд.
  • Дженоа дома сыграли 11 матчей и набрали 17 очков, что является 12 показателем Серии А. Аталанта в десяти выездных матчах набрала 11 очко и занимает 11 место.
  • Аталанта забивает минимум два гола уже пять матчей подряд.

Прогноз на матч Дженоа – Аталанта

Обе команды имеют очень хорошую форму и точно захотят продолжить ее. Матч будет очень напряженным. Однако, глядя на голевую форму Аталанты, то поставлю на тотал больше двух за очень хороший коэффициент - 1,66.

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Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.66
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