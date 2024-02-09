Астон Вилла – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.5 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 24-м туре английской Премьер-лиги состоится топ-матч между Астон Виллой и Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Астон Вилла

Астон Вилла остается на четвертой позиции, но результаты команды Унаи Эмери пошли на спад. Бирмингемцы выиграли только 2 из последних 6 матчей Премьер-лиги, а в среду вылетели из Кубка Англии, уступив Челси 1:3. В предыдущем туре Премьер-лиги Астон Вилла разгромила Шеффилд Юнайтед 5:0. Но нельзя сказать, что команда Эмери резко стала играть значительно хуже. В последних матчах у Астон Виллы есть проблемы с реализацией и не всегда хватает сил на весь матч.

Манчестер Юнайтед

Кажется, Манчестер Юнайтед находится в своей лучшей форме со старта сезона. И во многом это связано с тем, как в последних матчах играют молодые Алехандро Гарначо, Расмус Хойлунд и Коби Майну. В предыдущем туре Премьер-лиги команда Эрика тен Хага разгромила Вест Хэм 3:0, а перед этим была победа над Вулверхэмптоном 4:3 и ничья с Тоттенхэмом (2:2). Ман Юнайтед занимает шестое место, а отставание от Астон Виллы составляет 8 очков. Так что победа в этой игре “красным дьяволам” необходима как никогда.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В этом сезоне Манчестер Юнайтед переиграл Астон Виллу на Олд Траффорд 3:2

Ман Юнайтед выиграл у Астон Виллы 3 матча подряд

В минувшем сезоне Астон Вилла обыграла Ман Юнайтед на своем стадионе 3:1

Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

Совсем недавно эти команды подарили настоящее шоу с 5 забитыми мячами. Ставлю на то, что и в этой игре будет забито более 2 голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram