Дармштадт – Штутгарт прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года

Прогноз на матч П1(+1,5) Коэф.: 1.76 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Дармштадт – Штутгарт, соперники сыграют в рамках 22 тура Бундеслиги.

Дармштадт

Для Дармштадта этот сезон может закончиться понижением в классе, опасность такого исхода велика, клуб последний в чемпионате, отставание от 15-й строчки составляет 9 очков, а до зоны переходных матчей 4 балла. В последнем туре команда устояла в гостях против Боруссии Менхенгладбах – 0:0, хотя соперник играл лучше и заслужил победу. Дармштадт не побеждает в Бундеслиге с октября прошлого года, а это 14 матчей подряд.

Штутгарт

«Швабы» выдают весьма солидный сезон, мощный старт не стал одиночной вспышкой, позади больше половины чемпионата, а команда плотно держится в первом квартете, занимая третью строчку. В последнем туре Штутгарт одолел на своем поле Майнц со счетом 3:1, эта победа стала третьей подряд. Команда в отличной форме и играет в атакующий футбол, осталось еще провести немало матчей, но шансы попасть в Лигу Чемпионов выглядят реальными.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Штутграт в первом круге одержал домашнюю победу со счетом 3:1, Гирасси оформил дубль в той встрече.

Дармштадт очень плохо играет в родных стенах, 7 поражений в 11 встречах, при этом было три ничьи и одна победа.

Штутгарт играет на выезде с переменным успехом, 5 побед и 5 поражений.

Дармштадт – Штутгарт Прогноз

В предстоящем противостоянии гости котируются фаворитами, Штутгарт проводит хороший сезон и способен увезти три очка. Дармштадт один из главных аутсайдеров, но должен бороться до последнего, особенно, на глазах у своей публики. Коэффициент на гостей стремительно падает, а мы возьмем победу хозяев с форой +1,5 гола.

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