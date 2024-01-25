Челси – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

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26 января свою встречу в рамках Кубка Англии проведут Челси – Астон Вилла, прогноз на матч этих сильных соперников подготовлен нашими специалистами.

Челси

«Синие» проводят не самый лучший сезон, многие это списывают на перестройку команды. В чемпионате Челси дет только девятым, отставание от первой шестерки составляет 4 очка, так что еще можно зацепиться за еврокубки. В последнем туре подопечные Почеттино одолели в дерби Фулхэм – 1:0, данная победа стала третьей кряду в АПЛ. На днях «аристократы» разгромили дома Мидлсбро в полуфинале Кубка лиги, первая встреча завершилась победой соперника со счетом 1:0, теперь в финале Челси сыграет против Ливерпуля.

Астон Вилла

Бирмингемцы выдают отличный сезон, хоть им сложно выдерживать конкуренцию в верхней части турнирной таблицы. Астон Вилла идет четвертой в чемпионате, отставая от второй позиции только по дополнительным показателям. Мечтать о Лиге Чемпионов рано, хотя это вполне реальная цель. В последнем туре команда расписала мировую в гостях с Эвертоном – 0:0. У клуба есть небольшой спад, ведь удалось одержать всего одну победу в четырех встречах чемпионата.

История очных противостояний

Команды уже раз играли между собой в это сезоне в рамках АПЛ, Челси проводил матч на своем поле и смотрелся хорошо, но остался в меньшинстве на старте второго тайма, чем и воспользовалась Астон Вилла, вырвав победу со счетом 1:0.

Прогноз на матч Челси – Астон Вилла

В битве представителей АПЛ букмекеры отдают небольшое преимущество Челси, хотя лондонцы имели всего три дня на восстановление, а соперник не играл почти две недели. Ожидаем сложного и непредсказуемого матча, в котором оба соперника будут иметь свои моменты. Ставим здесь на обмен забитыми мячами.

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