Брюгге – Юнион Сент-Жиллуаз прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.55 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

На 7 февраля в Кубке Бельгии запланирована первая полуфинальная встреча между Брюгге и Юнион Сент-Жиллуаз прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Брюгге

«Сине-черные» проводят не самый ярки сезон на внутренней арене, занимая только третью строчку в турнирной таблице, причем отставание от лидера составляет целых 17 очков. В последнем туре Брюгге уступил в гостях прямому конкуренту Антверпену 1:2, причем решающий мяч был забит только на 90+9 минуте. Похоже, основной шанс взять трофей в этом году, это как раз Кубок Бельгии. До упомянутого поражения Брюгге выдал серию из 15 матчей без аоражений.

Юнион Сент-Жиллуаз

Для Юниона сезон складывается хорошо, команда является лидером Жюпиле, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. В последнем туре удалось обыграть в гостях крепкий Генк со счетом 1:0. Если учитывать все турниры, клуб не проигрывает в 15 встречах кряду, последнее поражение было еще в ноябре прошлого года от ЛАСКа в гостях. Юнион Сент-Жиллуаз явно на ходу, поэтому способен бороться за оформления «золотого дубля» на внутренней арене.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды играли между собой дважды в этом сезоне, га своем поле Юнион выиграл со счетом 2:1, а в гостях сыграл 1:1.

Брюгге никому еще не уступал в этом сезоне дома, это касается, как внутренне арены, так и еврокубков.

Брюгге – Юнион Сент-Жиллуаз Прогноз

В данном противостоянии хозяева котируются небольшими фаворитами, хотя стоит понимать, что все будут держать в уме ответную встречу. Открытого футбола мы здесь точно не ждем, соперники попытаются сыграть осторожно. Проходимой здесь мы считаем осторожную ставку на тотал меньше 3 забитых мячей.

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