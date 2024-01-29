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Брюгге – Кортрейк прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Брюгге - Кортрийк прогноз
Брюгге Брюгге
Про-лига Бельгия 30 янв 2024, 14:30 Брюгге - Кортрийк
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Бельгия, Bruges, Jan Breydel Stadion
Кортрийк Кортрийк
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.62
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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На 30 января в бельгийском чемпионате состоится две встречи, среди которых и битва Брюгге – Кортрейк, аргументированный прогноз на данное событие составлен нашими аналитиками.

Брюгге

По бельгийским меркам Брюгге считается большим и амбициозным грандом, который всегда настроен бороться за трофеи. Клуб пока идет только третьим в чемпионате, хотя отставание от лидера существенное, целых 12 очков. В последнем туре команда одолела в гостях Шарлеруа со счетом 4:1, эта победа стала четвертой в пяти встречах. Учитывая схему бельгийского чемпионата, когда первая шестерка играет дополнительные матчи, побороться за чемпионство еще реально.

Кортрейк

Для Кортрейка сезон пока складывается очень плохо, команда идет последней в чемпионате, отставая от ближайшего конкурента на 4 очка. Клуб будет вести борьбу за выживание, если все-таки удастся сохранить прописку, чемпионат можно считать успешным. В последнем туре команда расписала нулевую ничью дома с прямым конкурентом Левеном. Даже есть небольшой прогресс, удалось набрать 4 очка в двух встречах. Кортрейк катастрофически играет в атаке, всего 13 голов в 22 встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Кортрейк сенсационно выиграл дома со счетом 1:0, хоть Брюгге и владел большим преимуществом.
  • Кортрейк одна из худших выездных команд Жюпиле, 8 поражений в 11 встречах.
  • Брюгге не проигрывает в чемпионате девять матчей подряд.

Брюгге – Кортрейк Прогноз

Нас ожидает противостояние неравных соперников, Брюгге планирует бороться за трофеи, а Кортрейк аутсайдеру, которому не будет просто удержаться в элите. Хозяева должны доминировать в этой встрече, им нужна не просто победа, а месть за неудачу в первом круге. Мы считаем рабочей здесь ставку на победу Брюгге с форой -2 гола, гостям будет сложно избежать разгрома.

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Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.62
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100%
1хБет 5.00
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