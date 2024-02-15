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Брентфорд – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Брентфорд - Ливерпуль прогноз
Брентфорд Брентфорд
Премьер-лига Англия 17 фев 2024, 07:30 Брентфорд - Ливерпуль
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Англия, London, Стадион Брентфорд Коммьюнити
Ливерпуль Ливерпуль
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ливерпуль
Коэф.: 1.58
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В 25-м туре английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде сыграет против Брентфорда. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Брентфорд

Команда Томаса Франка сыграла на 1 матч меньше, чем другие клубы Премьер-лиги, поскольку имеет в запасе игру против Манчестер Сити. В 23 играх Брентфорд набрал 25 очков и занимает 14-е место. От зоны вылета его отделяет лишь 6 очков. В предыдущем туре “пчелы” одержали очень важную победу на выезде против Вулверхэмптона (2:0), поскольку в следующих турах у них очень сложный календарь. После Ливерпуля Брентфорду предстоят матчи против Ман Сити, Вест Хэма, Челси и Арсенала. Набирать очки будет очень сложно.

Ливерпуль

Ливерпуль лидирует в АПЛ, но Ман Сити отстает на два очка и имеет в запасе матч против все того же Брентфорда. Ливерпуль на протяжение всего сезона страдает от большого количества травм, но против Брентфорда уже должен сыграть Мохамед Салах, который восстановился после травмы, полученной на Кубке Африки, и уже возобновил тренировки. После поражения от Арсенала (1:3) мерсисайдцам удалось реабилитироваться и переиграть на прошлой неделе Бернли (3:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 8 матчах против Ливерпуля Брентфорду удалось выиграть только 1 раз – 3:1 в минувшем сезоне
  • В 12-м туре текущего сезона Ливерпуль выиграл на Энфилде 3:0

Прогноз на матч Брентфорд – Ливерпуль

Тяжело поверить в то, что нынешний Брентфорд сможет что-то противопоставить сверх мотивированному Ливерпулю. Делаю ставку на победу команды Юргена Клоппа.

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Прогноз на матч Победа Ливерпуль
Коэф.: 1.58
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