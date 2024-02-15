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Манчестер Сити – Челси прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 от Даниила Шевчука

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Манчестер Сити - Челси прогноз
Манчестер Сити Манчестер Сити
Премьер-лига Англия 17 фев 2024, 12:30 Манчестер Сити - Челси
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Англия, Manchester, Этихад
Челси Челси
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
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Коэф.: 1.46
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В 25-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома сыграет против Челси. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Манчестер Сити

Команду Пепа Гвардиолы просто не остановить! Манчестер Сити выиграл уже 11 матчей во всех турнирах подряд. В последний раз чемпионы Англии теряли очки 2 месяца назад, 16 декабря, когда сыграли 2:2 против Кристал Пэлас. Во вторник Ман Сити играли проти Копенгагена в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, и ожидаемо сумели выиграть 2:1. В Премьер-лиге на прошлой неделе Ман Сити в сложном матче обыграл Эвертон (2:0) благодаря дублю Эрлинга Холанда.

Челси

Молодой команде Маурисио Почеттино в текущем сезоне просто катастрофически не хватает стабильности. После двух подряд поражений от Ливерпуля (1:4) и Вулверхэмптона (2:4) Челси удалось добыть две победы подряд: против Астон Виллы (3:1) в Кубке Англии и против Кристал Пэлас (3:1) в Премьер-лиге. Однако игра Челси все сильнее напоминает бесконтрольный хаос, и невозможно предугадать, как они будут играть в каждом отдельном матче.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 12-м туре текущего сезона Ман Сити и Челси сыграли в результативную ничью 4:4
  • Последняя победа Челси над Ман Сити была в финале Лиги чемпионов-2020/21
  • В 135 матчах между этими командами преимущество на стороне Челси – 56:50

Прогноз на матч Манчестер Сити – Челси

В первом круге эти команды подарили настоящее шоу, и есть все предпосылки к тому, что и в этой игре будет много голов. Ставлю на то, что Ман Сити и Челси забьют более 2 мячей.

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