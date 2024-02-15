О`Шаки Фостер — Абрахам Нова прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 10.5 Коэф.: 2.59 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках боксерского турнира в Нью-Йорке 17 февраля пройдет титульный поединок О’Шаки Фостера и Абрахама Новы во втором полулегком весе. Бой начнется не ранее 05:00 по центрально европейскому времени.

О`Шаки Фостер

Фостер, действующий обладатель титула чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBC. Свой пояс О`Шаки завоевал в феврале прошлого года и успешно защитил его один раз. В последних поединках Фостер продемонстрировал впечатляющую форму, выиграв 11 боев подряд. Его последний бой закончился нокаутом в 12-м раунде против Эдуарда Эрнандеса.

Боксер находится на пике своей карьеры, что подтверждается его безупречной серией побед. Он проявил себя как универсальный и надежный боец, способный противостоять любым соперникам. Фостер не испытывает проблем с выносливостью и обороной, что делает его практически неуязвимым на ринге.

Абрахам Нова

Нова считается достаточно посредственным боксером по меркам второго полулегкого дивизиона по версии WBC. Его боевой уровень можно охарактеризовать как чуть выше среднего, и его участие в этом поединке скорее всего объясняется благоприятными обстоятельствами.

В последних пяти боях Нова одержал четыре победы и потерпел одно поражение. Он не имеет значимых побед над звездами в своем активе. Его последний поединок закончился победой нокаутом над средним бойцом Джонатаном Ромеро уже в третьем раунде.

О`Шаки Фостер - Абрахам Нова Прогноз

Букмекеры не сомневаются в том, что действующий чемпион легко защитит титул. Это подтверждается низким коэффициентом на его победу. Не думаю, что Нова способен дать серьезный отпор сопернику и поставлю на тотал раундов меньше 10.5.

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