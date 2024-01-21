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Брага – Спортинг прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Брага - Спортинг прогноз
Брага Брага
Кубок лиги Португалии 23 янв 2024, 14:45 Брага - Спортинг
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Португалия,
Спортинг Спортинг
Обзор Н2Н Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.73
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Среди противостояний вторника обращает на себя внимание противостояние Брага – Спортинг соперники сойдут в полуфинале кубка португальской лиги, прогноз на матч упомянутых клубов составлен нашими аналитиками.

Брага

«Архиепископы» всегда пытаются везде успеть, но сражаться с португальскими грандами им непросто. В чемпионате Брага идет четвертой, отставая на 5 очков от первой тройки, только по дополнительным показателям отстает от клуба Гимарайнш. Свою последнюю встречу команда выиграла с большим трудом в гостях у Фамаликан – 2:1, победный мяч удалось забить на 90+11 минуте. Брага точно не боится топ-клубов и способна бороться за трофей.

Спортинг

Для столичного клуба сезон складывается пока неплохо, ведь команда лидирует Примерйре, но опережает вторую Бенфику всего на очко. В последнем туре Спортинг эффектно одолел в гостях одного из аутсайдеров Визелу со счетом 5:2. Так команда продолжила свою серию побед в чемпионате до пяти встреч, а если брать все турниры, «зелено-белые» выиграли восемь матчей подряд.

История очных противостояний

Конечно, у клубов большая история очных противостояний, пересекались они и в этом сезоне, в рамках Примейры, тогда матч прошел на поле Браги и завершился со счетом 1:1, при не самом зрелищном футболе.

Прогноз на матч Брага – Спортинг

Кубок португальской лиги последний по престижности трофей на внутренней арене, но на кону путевка в финал, поэтому команды наверняка будут играть в полную силу. Небольшим фаворитом котируется Спортинг, хотя можно ждать любого результата. Победитель этой пары сразится в решающем матче с победителем пары Бенфика – Эшторил. Здесь мы ждем футбола на встречных курсах, поэтому предлагаем сделать ставку на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.73
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