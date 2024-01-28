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Бордо – Анже прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Бордо - Анже прогноз
Бордо Бордо
Лига 2 Франция 29 янв 2024, 14:45 Бордо - Анже
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Франция, Bordeaux, Матмут Атлантик
Анже Анже
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.88
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Когда вариантов для ставок не так уж и много, можно обратить внимание и на второй французский дивизион, предлагаем наш прогноз на матч Бордо – Анже.

Бордо

До сих пор сложно видеть «жирондинцев» в Лиге 2, но клуб здесь плотно застрял, и предпосылок для возвращения в элиту пока нет. Бордо занимает скромное 13-е место в лиге, отставание от первой пятерки составляет 9 очков, при этом есть игра в запасе. В последнем туре команда обыграла на своем поле аутсайдера Валансьен – 3:1. Основная проблема нынешнего Бордо состоит в отсутствии стабильности, поэтому и позиция такая в турнирной таблице.

Анже

У Анже дела обстоят хорошо в этом сезоне, команда занимает сейчас второе место в чемпионате, хотя отстает от первого Осера только по дополнительным показателям, имея игру в запасе. Даже ничья в предстоящей битве позволит вернуть лидерство, хотя стоит играть на победу. В последнем туре команда обыграла на своем поле Кевилли Руан со счетом 3:2, победный мяч удалось забить только на 90+3 минуте. Учитывая нынешний расклад, нужно бороться за возвращение в Лигу 1 шансы высокие.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Противостояние первого круга завершилось домашней победой Анже со счетом 2:0, хотя статистическим преимуществом владел Бордо.
  • Решением французской федерации футбола с Бордо снято одно очко.
  • Анже выиграл 4 из 5 последних матчей чемпионата.

Бордо – Анже Прогноз

Хоть Анже и входит в число лидеров, фаворитом встречи считается Бордо, все-таки фактор своей арены, да и команды не отличаются в классе, разница в стабильности. Мы ожидаем игры на три результата, многое зависит от реализации моментов. Перспективно здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.88
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100%
1хБет 5.00
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