Бенфика – Боавишта прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

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Среди футбольных событий пятницы мы обратили внимание на противостояние Бенфика – Боавишта, команда сойдутся в рамках 18 тура чемпионата Португалии, кто окажется сильнее на этот раз?

Бенфика

У «орлов» не все идеально в этом сезоне, все-таки в Лиге Чемпионов отыграли ниже своих возможностей, заняв третью строчку в группе, что позволило попасть в Лигу Европы. В Примейре клуб ведет борьбу за чемпионство, занимая вторую строчку, отставание от лидера составляет всего один балл. Свою последнюю встречу команда уверенно выиграла дома у Риу Аве со счетом 4:1, эта победа стала четвертой подряд в чемпионате. Неделю назад Бенфика пробилась в четвертьфинал Кубка Португалии, одолев дома Брагу со счетом 3:2. Четверо игроков не сыграют из-за травм, больше всего не будет хватать Давиа Нереса.

Боавишта

«Пантеры» мощно начали чемпионат, набрав 13 очков в стартовых 13 играх, после чего наступил ожидаемый спад, 7 баллов в 12 матчах и откат на девятую строчку. В последнем туре Боавишта одолела в гостях Визелу со счетом 4:1. Этот успех позволил прервать серию из девяти игр без побед во всех турнирах. Поскольку команда одолела одного из аутсайдеров, рано говорить о выходе из кризиса. Четверо футболистов не сыграют из-за травм, а двое основных защитников Авазием и Ониемаечи, уехали играть за Нигерию на Кубке Африки.

История очных противостояний

Игра первого круга выдалась невероятно драматичной, Боавишта уступала со счетом 1:2, но сравняла на 90-й минуте, а на 13-й компенсированной вырвала победу со счетом 3:2, в составах обеих команд были удаления.

Прогноз на матч Бенфика – Боавишта

Для Бенфики поражение о Боавишты в первом круге стало единственным, «орлы» наверняка настроены взять убедительный реванш, букмекеры даже не сомневаются в их победе. Мы считаем, что хозяева будут контролировать ход встречи, но учитывая на самую надежную игру «орлов» в обороне, у Боавишты будут свои моменты. Рискнем поставить здесь на обмен забитыми мячами.

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