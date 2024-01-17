EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Бенфика – Боавишта прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Бенфика – Боавишта прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Бенфика - Боавишта прогноз
Бенфика Бенфика
Примейра-лига Португалия 19 янв 2024, 15:15 Бенфика - Боавишта
-
- : -
Португалия, Lisbon, Estadio da Luz
Боавишта Боавишта
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.13
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Среди футбольных событий пятницы мы обратили внимание на противостояние Бенфика – Боавишта, команда сойдутся в рамках 18 тура чемпионата Португалии, кто окажется сильнее на этот раз?

Бенфика

У «орлов» не все идеально в этом сезоне, все-таки в Лиге Чемпионов отыграли ниже своих возможностей, заняв третью строчку в группе, что позволило попасть в Лигу Европы. В Примейре клуб ведет борьбу за чемпионство, занимая вторую строчку, отставание от лидера составляет всего один балл. Свою последнюю встречу команда уверенно выиграла дома у Риу Аве со счетом 4:1, эта победа стала четвертой подряд в чемпионате. Неделю назад Бенфика пробилась в четвертьфинал Кубка Португалии, одолев дома Брагу со счетом 3:2. Четверо игроков не сыграют из-за травм, больше всего не будет хватать Давиа Нереса.

Боавишта

«Пантеры» мощно начали чемпионат, набрав 13 очков в стартовых 13 играх, после чего наступил ожидаемый спад, 7 баллов в 12 матчах и откат на девятую строчку. В последнем туре Боавишта одолела в гостях Визелу со счетом 4:1. Этот успех позволил прервать серию из девяти игр без побед во всех турнирах. Поскольку команда одолела одного из аутсайдеров, рано говорить о выходе из кризиса. Четверо футболистов не сыграют из-за травм, а двое основных защитников Авазием и Ониемаечи, уехали играть за Нигерию на Кубке Африки.

История очных противостояний

Игра первого круга выдалась невероятно драматичной, Боавишта уступала со счетом 1:2, но сравняла на 90-й минуте, а на 13-й компенсированной вырвала победу со счетом 3:2, в составах обеих команд были удаления.

Прогноз на матч Бенфика – Боавишта

Для Бенфики поражение о Боавишты в первом круге стало единственным, «орлы» наверняка настроены взять убедительный реванш, букмекеры даже не сомневаются в их победе. Мы считаем, что хозяева будут контролировать ход встречи, но учитывая на самую надежную игру «орлов» в обороне, у Боавишты будут свои моменты. Рискнем поставить здесь на обмен забитыми мячами.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.13
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Элина Свитолина - Виктория Томова прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 23:00 Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Элина Свитолина Коэф.: 1.71 Виктория Томова Рекомендуем 1хБет
Варвара Грачова - Даяна Ястремская прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 23:30 Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Варвара Грачова Коэф.: 1.8 Даяна Ястремская Сделать ставку 1хБет
Иллаварра Хокс - Каирнс Тайпенс прогноз НБЛ 18 янв 2024, 02:30 Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Коэф.: 1.83 Сделать ставку Мелбет
Брисбен Роар - Макартур прогноз А-лига Австралия 18 янв 2024, 03:45 Брисбен Роар — Макартур прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Брисбен Роар Коэф.: 1.58 Макартур Рекомендуем BetWinner
Анадолу Эфес - Барселона прогноз Евролига 18 янв 2024, 11:30 Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Анадолу Эфес Коэф.: 1.62 Барселона Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:32 Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 17:25 Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 17:06 Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Новости футбола Сегодня, 17:06 Киммих нужен в АПЛ, Барселона ведет переговоры с Митчелом. Главные трансферные новости за 17 января Новости футбола Сегодня, 17:01 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:57 Кубок африканских наций. ДР Конго и Замбия не смогли определить сильнейшего Новости баскетбола Сегодня, 16:51 Умер ассистент главного тренера Голден Стейт Деян Милоевич Новости футбола Сегодня, 16:19 Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО Новости футбола Сегодня, 15:57 Несколько игроков Ромы имели конфликт с Моуринью Новости футбола Сегодня, 15:33 Брентфорд объявил об аренде защитника Тоттенхэма
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Теннис Сегодня Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Брисбен Роар — Макартур прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Кот-д'Ивуар — Нигерия прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Оливера Вайта Баскетбол 18 янв 2024 Виртус Болонья — АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Юнионистас – Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Фамаликан – Брага прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Наполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Сергея Ковальчука