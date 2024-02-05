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Байер – Штутгарт прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Байер - Штутгарт прогноз
Байер Байер
Кубок Германии Сегодня, 14:45 Байер - Штутгарт
Завершен
3 : 2
Германия, Leverkusen, БайАрена
Штутгарт Штутгарт
Роберт Андрих
50’
Амин Адли
67’
Джонатан Та
90’
11’
Вальдемар Антон
58’
Крис Фюрих
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.59
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В 1/4 финала Кубка Германии Байер в Леверкузене сыграет против Штутгарта. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Байер

Байер – единственная команда в этом сезоне в топ-лигах, которая не потерпела ни одного поражения в сезоне. Леверкузенцы под руководством Хаби Алонсо играют просто невероятно и продолжают лидировать в Бундеслиге. Перед очной встречей против Баварии Байер опережает мюнхенцев на 2 очка. На выходных Байер взял 3 очка на поле Дармштадта (2:0). В 1/8 финала Кубка Германии Байер без проблем обыграл Падерборн 3:1.

Штутгарт

Щтутгарт – еще одна сенсация Бундеслиги в этом сезоне. Команда Себастьяна Хенесса занимает третье место, а отрыв от пятой позиции составляет 4 балла. На старте 2024 года казалось, что Штутгарт выпадет из борьбы за место в ЛЧ, поскольку он потерпел 2 поражения подряд: от Бохума (0:1) и Боруссии Гладбах (1:3). Однако после этого Штутгарт выдал два невероятных победных матча против РБ Лейпциг (5:2) и Фрайбурга (3:1). В предыдущем раунде Кубка Германии Штутгарт выбил одного из фаворитов турнира – Боруссию Дортмунд (2:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В этом сезоне Штутгарт сумел отобрать очки у Байера – ничья 1:1 в 14-м туре Бундеслиги

Штутгарт выиграл у Байера только 1 из последних 24 матчей – 1:0 в сезоне-2017/18

Штутгарт проиграл 4 из 6 предыдущих гостевых матчей

Прогноз на матч Байер – Штутгарт

Байер и Штутгарт будут играть на фоне усталости от тяжелых матчей в Бундеслиге, поэтому мы ставим на то, что в этой игре забьют обе команды.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.59
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