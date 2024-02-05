Байер – Штутгарт прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года
В 1/4 финала Кубка Германии Байер в Леверкузене сыграет против Штутгарта. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.
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Байер
Байер – единственная команда в этом сезоне в топ-лигах, которая не потерпела ни одного поражения в сезоне. Леверкузенцы под руководством Хаби Алонсо играют просто невероятно и продолжают лидировать в Бундеслиге. Перед очной встречей против Баварии Байер опережает мюнхенцев на 2 очка. На выходных Байер взял 3 очка на поле Дармштадта (2:0). В 1/8 финала Кубка Германии Байер без проблем обыграл Падерборн 3:1.
Штутгарт
Щтутгарт – еще одна сенсация Бундеслиги в этом сезоне. Команда Себастьяна Хенесса занимает третье место, а отрыв от пятой позиции составляет 4 балла. На старте 2024 года казалось, что Штутгарт выпадет из борьбы за место в ЛЧ, поскольку он потерпел 2 поражения подряд: от Бохума (0:1) и Боруссии Гладбах (1:3). Однако после этого Штутгарт выдал два невероятных победных матча против РБ Лейпциг (5:2) и Фрайбурга (3:1). В предыдущем раунде Кубка Германии Штутгарт выбил одного из фаворитов турнира – Боруссию Дортмунд (2:0).
Интересные факты о матче и история личных встреч
В этом сезоне Штутгарт сумел отобрать очки у Байера – ничья 1:1 в 14-м туре Бундеслиги
Штутгарт выиграл у Байера только 1 из последних 24 матчей – 1:0 в сезоне-2017/18
Штутгарт проиграл 4 из 6 предыдущих гостевых матчей
Прогноз на матч Байер – Штутгарт
Байер и Штутгарт будут играть на фоне усталости от тяжелых матчей в Бундеслиге, поэтому мы ставим на то, что в этой игре забьют обе команды.
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