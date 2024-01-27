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Австралия – Индонезия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Австралия - Индонезия прогноз
Австралия Австралия
Кубок Азии 28 янв 2024, 06:30 Австралия - Индонезия
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Международные, Doha, Jassim Bin Hamad Stadium
Индонезия Индонезия
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.6
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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На Кубке Азии наступила пора стыковых встреч, первыми свою битву 1/8 финала проведут Австралия – Индонезия, прогноз на матч этих соперников можно прочитать на страницах нашего ресурса.

Австралия

На этот турнир австралийцы приехали в качестве одних из фаворитов, пока проблем нет, хотя от них ждали большего. Команда попала в комфортную группу, где обыграла Индию – 2:0, Сирию – 1:0, а также расписала мировую с Узбекистаном – 1:1, чего хватило для первого места. Учитывая уровень соперников, букмекеры ожидали более уверенных побед, но возможно этот тактика, беречь силы и не распыляться.

Индонезия

Для Индонезии выход из группы уже немалый успех, ведь это не самая футбольная страна. Команда проиграла на групповом этапе 2 встречи из трех, но умудрилась пробиться в плей-офф. В первом туре сборная уступила Ираку со счетом 1:3, все по делу, во второй встрече неожиданно обыграли Вьетнам – 1:0. Свой последний матч команда провела против грозных японцев, уступив им со счетом 1:3. В итоге третье место, а в рейтинге третьих позиций Индонезия заняла последнюю проходную четвертую строчку. Результат на игроков не будет давить, ведь не ожидали даже выхода из группы.

История очных противостояний

Команды пересекались ранее, большой перевес в очных встречах на стороне австралийцев, правда последняя такая битва состоялась еще в 2010-м году.

Австралия – Индонезия Прогноз

Австралийцы выше классом и должны без проблем пробиваться в четвертьфинал. Индонезия попытается сопротивляться, но разница в мастерстве очевидна. Букмекеры тоже дают большое преимущество Австралии в этом противостоянии. Ставим на успех фаворита с форой -1,5 гола.

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Прогноз на матч П1(-1,5)
Коэф.: 1.6
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1хБет 5.00
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