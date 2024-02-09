EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Аугсбург – РБ Лейпциг прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Аугсбург – РБ Лейпциг прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Аугсбург - РБ Лейпциг прогноз
Аугсбург Аугсбург
Бундеслига Германия 10 фев 2024, 09:30 Аугсбург - РБ Лейпциг
-
- : -
Германия, Augsburg, ВВК Арена
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа РБ Лейпциг
Коэф.: 1.74
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В 21-м туре Бундеслиги РБ Лейпциг на выезде сыграет против Аугсбурга. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Аугсбург

После назначения на должность главного тренера Йесса Торупа результаты Аугсбурга значительно улучшились и баварской команде удалось выбраться из зоны вылета. Отрыв Аугсбурга от двойки худших команд Бундеслиги составляет уже 10 очков, а от Кельна, который идет в зоне переходных матчей – 7. В предыдущем туре Аугсбург сыграл 1:1 против Бохума, а перед этим было поражение от Баварии (2:3) и победа над Боруссией Менхенгладбах (2:1).

РБ Лейпциг

“Быки” провально начали 2024 год. РБ Лейпциг потерпел три поражения подряд и покинул топ-4. На данный момент команда Марко Розе отстает от Боруссии Дортмунд на 1 очко. В предыдущем туре РБ Лейпциг удалось прервать свою негативную серию, обыграв 2:0 Унион Берлин.

Интересные факты о матче и история личных встреч

РБ Лейпциг не проигрывает Аугсбургу с 2017 года

Аугсбург лишь 1 раз переигрывал РБ Лейпциг в Бундеслиге. Еще две победы были в Кубке Германии в 2012 и 2014 годах

Прогноз на матч Аугсбург – РБ Лейпциг

Несмотря на хорошую игру Аугсбурга в последнее матча. это тот матч, в котором РБ Лейпциг не может позволить себе потерять очки. Ставим на победу “быков”.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа РБ Лейпциг
Коэф.: 1.74
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Гамбург - Ганновер прогноз Вторая Бундеслига Германия Сегодня, 12:30 Гамбург – Ганновер прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Гамбург Коэф.: 1.53 Ганновер Рекомендуем MelBet
Вехен - Нюрнберг прогноз Вторая Бундеслига Германия Сегодня, 12:30 Вехен – Нюрнберг прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Вехен Коэф.: 1.66 Нюрнберг Сделать ставку Mostbet
Леванте - Леганес прогноз Сегунда Дивизион Испания Сегодня, 14:30 Леванте – Леганес прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Леванте Коэф.: 1.57 Леганес Сделать ставку 1xBet
Веллингтон Феникс - ФК Вестерн Юнайтед прогноз А-лига Австралия Сегодня, 23:30 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед прогноз и ставки на матч 10 февраля Веллингтон Феникс Коэф.: 1.92 ФК Вестерн Юнайтед Рекомендуем MelBet
Мельбурн Виктори - Макартур прогноз А-лига Австралия 10 фев 2024, 01:30 Мельбурн Виктори – Макартур прогноз и ставки на матч 10 февраля Мельбурн Виктори Коэф.: 1.61 Макартур Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:03 Барселона нашла способ, как подписать капитана Жироны летом Новости футбола Сегодня, 04:28 Основной голкипер Реала может восстановиться уже в марте Новости футбола Сегодня, 03:39 ФИФА официально прокомментировала информацию про внедрении синей карточки Новости футбола Сегодня, 02:56 Замена Луису Суаресу. Экс-форвард Челси и Атлетико подписал контракт с Гремио Новости хоккея Сегодня, 02:16 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости баскетбола Сегодня, 01:43 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости бокса Сегодня, 01:32 Лопес защитил пояс чемпиона WBO в первом полусреднем весе Новости футбола Вчера, 17:06 Футболисты, гольфисты и баскетболисты. Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года Новости футбола Вчера, 16:45 Новые правила в футболе, Мбаппе все ближе к Реалу. Daily Digest за 8 февраля Новости баскетбола Вчера, 16:31 Торонто обменяет чемпиона мира в Бруклин
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Гамбург – Ганновер прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Футбол Сегодня Вехен – Нюрнберг прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Футбол Сегодня Леванте – Леганес прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Футбол Сегодня Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Мельбурн Виктори – Макартур прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Брисбен Роар – Мельбурн Сити прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Ипсвич – Вест Бромвич прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Манчестер Сити – Эвертон прогноз и ставки на матч 10 февраля Футбол 10 фев 2024 Кальяри — Лацио прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года Футбол 10 фев 2024 Аугсбург – РБ Лейпциг прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года