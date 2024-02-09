Аугсбург – РБ Лейпциг прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа РБ Лейпциг Коэф.: 1.74 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 21-м туре Бундеслиги РБ Лейпциг на выезде сыграет против Аугсбурга. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Аугсбург

После назначения на должность главного тренера Йесса Торупа результаты Аугсбурга значительно улучшились и баварской команде удалось выбраться из зоны вылета. Отрыв Аугсбурга от двойки худших команд Бундеслиги составляет уже 10 очков, а от Кельна, который идет в зоне переходных матчей – 7. В предыдущем туре Аугсбург сыграл 1:1 против Бохума, а перед этим было поражение от Баварии (2:3) и победа над Боруссией Менхенгладбах (2:1).

РБ Лейпциг

“Быки” провально начали 2024 год. РБ Лейпциг потерпел три поражения подряд и покинул топ-4. На данный момент команда Марко Розе отстает от Боруссии Дортмунд на 1 очко. В предыдущем туре РБ Лейпциг удалось прервать свою негативную серию, обыграв 2:0 Унион Берлин.

Интересные факты о матче и история личных встреч

РБ Лейпциг не проигрывает Аугсбургу с 2017 года

Аугсбург лишь 1 раз переигрывал РБ Лейпциг в Бундеслиге. Еще две победы были в Кубке Германии в 2012 и 2014 годах

Прогноз на матч Аугсбург – РБ Лейпциг

Несмотря на хорошую игру Аугсбурга в последнее матча. это тот матч, в котором РБ Лейпциг не может позволить себе потерять очки. Ставим на победу “быков”.

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