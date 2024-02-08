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Байер – Бавария прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Байер - Бавария прогноз
Байер Байер
Бундеслига Германия 10 фев 2024, 12:30 Байер - Бавария
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Германия, Leverkusen, БайАрена
Бавария Бавария
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.43
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21-й тур Бундеслиги дарит нам матч, который станет ключевым в борьбе за титул – Байер в Леверкузене сыграет против Баварии. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Байер

30 матчей! Ровно столько уже длится серия Байера без поражений во всех турнирах. Команда Хаби Алонсо остается единственной командой в топ-лигах, которая совсем не проигрывала по ходу этого сезона. Но, несмотря на такую невероятную игру и результаты, Байер опережает Баварию лишь на 2 очка. Посреди недели “фармацевты” в невероятном матче 1/4 финала Кубка Германии обыграли Штутгарт 3:2, а 20-м туре Бундеслиги справились с Дармштадтом (2:0)

Бавария

После поражения от Вердера (0:1), казалось, что Бавария находится в кризисе, но команда Томаса Тухеля идеально отреагировала на неудачу. “Рекордмайстеры” выиграли три последних матча Бундеслиги: Унион (1:0), Аугсбург (3:2), Боруссия Гладбах (3:1). Чемпионы Германии играют невероятно мощно, а остановить их лучшего бомбардира Харри Кейна кажется практически невыполнимой задачей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В этом сезоне Бавария и Байер сыграли 2:2
  • В минувшем сезоне Байер переиграл Баварию в Леверкузене 2:1
  • Главный тренер Байера Хаби Алонсо ранее играл за Баварию

Прогноз на матч Байер – Бавария

Угадать победителя в таком матче крайне тяжело, но мы с уверенностью ставим на то, что как минимум гол забьют обе команды.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.43
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