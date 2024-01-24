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Атлетико Мадрид – Севилья прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Атлетико Мадрид - Севилья прогноз
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Кубок Испании 25 янв 2024, 15:00 Атлетико Мадрид - Севилья
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Испания, Madrid, Ванда Метрополитано
Севилья Севилья
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Атлетико Мадрид
Коэф.: 1.54
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Одним из центральных футбольных событий четверга станет битва Атлетико Мадрид – Севилья, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» должны выкладываться в кубке, ведь они здесь прошли в 1/8 финала сам Реал, выиграв в овертайме со счетом 4:2, после этого уступать обескровленной Севилье точно не будет солидно. В чемпионате Атлетико идет четвертым, клуб не ведет борьбу за титул, тут бы в первом квартете удержаться, ведь Атлетик Бильбао отстает по дополнительным показателям, хотя провел на матч больше. В последнем туре «матрасники» сумели обыграть в гостях Гранаду со счетом 1:0. Мадридцы неплохо выглядят в этом сезоне, но стабильности им не хватает. Аспиликуэта Витоло и Лемар пропустят эту встречу из-за травм.

Севилья

У Севильи везде все плохо, в своей группе Лиги Чемпионов команда финишировала последней, поэтому вылетела из турнира. В Примере команда занимает только 17-ю строчку, отрыв от зоны вылета составляет один балл. Клуб в последнем туре провалился в гостях против Жироны – 1:5, данное поражение стало четвертым подряд в чемпионате. Кубок Испании единственный турнир, где команда может выстрелить, но в это никто не верит. Гудель, Лукебакио и Салас имели повреждения, под вопросом и Акунья.

История очных противостояний

Команды уже пересекались в этом сезоне, встреча состоялась примерно месяц назад и завершилась домашней победой Атлетико со счетом 1:0.

Прогноз на матч Атлетико Мадрид – Севилья

Кубок Испании хорошая возможность взять трофей, так что команды будут настроены решительно. Атлетико выглядит явно лучше соперника в этом сезоне, к тому же «матрасники» играют дома. Для Севильи матч важен тем, что это шанс хоть где-то себя проявить. Считаем проходимой здесь ставку на чистую победу хозяев поля.

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Прогноз на матч Победа Атлетико Мадрид
Коэф.: 1.54
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