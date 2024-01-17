Атлетико Мадрид – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.84 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

На 18 января запланирована битва с громкой афишей Атлетико Мадрид – Реал Мадрид прогноз на матч этих соперников составлен нашими специалистами.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» в этом сезоне не впечатляют стабильностью результатов, команда идет пятой в Примере, отставая от первого квартета на 3 очка. В последнем туре Атлетико уступил в зарубе Жироне в гостях – 3:4, хотя смотрелся лучше соперника. Стиль у подопечных Симеоне, команда больше атакует, раньше был четкий акцент на обороне. Недавно «матрасники» упустили возможность взять Суперкубок Испании, уступив в полуфинале.

Для Атлетико национальный кубок практический единственный шанс взять трофей в этом сезоне, есть еще Лига Чемпионов, но верится с трудом, что клуб сможет далеко зайти.

Реал Мадрид

У «сливочных» все отлично, команда легко выиграла свою группу Лиги Чемпионов, в Примере идет второй, хотя отставание от лидера составляет всего один балл, хотя есть игра в запасе. Недавно Реал выиграл Суперкубок Испании, где обыграл в матче за трофей принципиального соперника Барселону со счетом 4:1, хет трик оформил Винисиус.

В предстоящем матче в воротах будет Андрий Лунин, а Кепа пропускал в двух предыдущих встречах по три мяча, показав неуверенную игру.

Статистика очных противостояний

Соперники уже успели сыграть дважды в этом сезоне, последняя встреча состоялась неделю назад и завершилась зрелищной и справедливой победой Реала в овертайме со счетом 5:3, матч состоялся в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Еще раз соперники играли в чемпионате, там выиграл Атлетико на своем стадионе со счетом 3:1.

Прогноз на матч Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

Нас ожидает великое дерби, в котором букмекеры не рискуют выбрать фаворита. Реал в последних матчах выглядел лучше соперника, хотя «матрасники» умеют добиваться результата. Хоть эта битва достойная финала, на кону путевка только в четвертьфинал турнира. Клубы показал результативный футбол в очных встречах этого сезона, ждем много голов и на этот раз, ставим на тотал больше 2,5 забитых мячей.

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