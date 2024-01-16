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Атлетико Мадрид – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Кенли Ворда

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид прогноз
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Кубок Испании 18 янв 2024, 15:30 Атлетико Мадрид - Реал Мадрид
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Испания,
Реал Мадрид Реал Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Реал Мадрид
Коэф.: 2.5
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В борьбе за выход в четвертьфинал Кубка Испании сойдутся мадридские Реал и Атлетико. Это противостояние всегда вызывает особый интерес у болельщиков. Встреча грандов испанского футбола пройдет 18 января 2024 года.

Атлетико Мадрид

В Суперкубке Испании “матрасники” проиграли мадридскому Реалу со счетом 3:5 в дополнительное время и теперь им предстоит снова встретиться с “королевским” клубом.

В последних пяти матчах Атлетико добыл две победы при двух поражениях и в целом в этом сезоне подопечные Диего Симеоне не выглядят стабильной командой.

В чемпионате Испании Атлетико идет на пятой строчке турнирной таблицы и рискует остаться без Лиги чемпионов в новом сезоне впервые за долгое время.

Реал Мадрид

Эта команда показывает фантастические результаты на всех фронтах. На днях они выиграли Суперкубок Испании, разгромив Барселону со счетом 4:1. В чемпионате Испании они идут на втором месте, уступая Жироне один балл, но при этом имея игру в запасе. В Лиге чемпионов Реал также уверенно выиграл группу.

В последних пяти матчах сливочные добыли пять побед и забили в ворота соперников 14 голов, что выглядит очень впечатляющим результатом.

Кубок Испании также является важным турниром для подопечных Карло Анчелотти и нет сомнений, что они постараются выиграть и этот турнир.

История противостояния

В матче первого круга чемпионата Испании Атлетико обыграл Реал и нанес ему единственное поражение в сезоне. Теперь сливочным нужно брать реванш.

Прогноз на матч Атлетико Мадрид — Реал Мадрид

Верю в то, что Реал выиграет в основное время.

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