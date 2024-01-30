EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Атлетико Мадрид – Райо Вальекано прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Атлетико Мадрид – Райо Вальекано прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Атлетико Мадрид - Райо Вальекано прогноз
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Ла Лига Испания 31 янв 2024, 15:00 Атлетико Мадрид - Райо Вальекано
-
- : -
Испания, Madrid, Ванда Метрополитано
Райо Вальекано Райо Вальекано
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Атлетико Мадрид
Коэф.: 1.52
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

На среду в Примере записано две встречи, в одной из них сыграют Атлетико Мадрид – Райо Вальекано, эксклюзивный прогноз на это событие составлен нашими специалистами.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» в этом сезоне ведут борьбу за топ-4, команда идет третьей в Ла Лиге, опережая Барселону только по дополнительным показателям. В последнем туре Атлетико уверенно одолел на своем поле Валенсию со счетом 2:0. У клуба есть хорошие шансы на выигрыш Кубка Испании, где удалось добраться до полуфинала, хотя остались непростые соперники. Из-за травм матч пропустят Аспиликуэта, Витоло, Лемар, под вопросом Хименес и Мората.

Райо Вальекано

«Великаны» проводят не самый яркий сезон, занимая 13-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет 8 очков. В последнем туре Райо Вальекано расписал мировую в гостях с Реал Сосьедадом, в крайне скучном матче – 0:0. Как показывают результаты, команда сейчас находится не в лучшей форме, хотя представляет опасность. Мендес не сыграет из-за травмы, а Бебе и Сисс в сборных.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Атлетико одержал разгромную победу со счетом 7:0, хет трик на счету Мораты.
  • Атлетико выиграл 3 из последних четырех встреч чемпионата.
  • Райо Вальекано выиграл всего одну встречу из шести в чемпионате.

Атлетико Мадрид – Райо Вальекано Прогноз

Хоть Атлетико сыграет на своем стадионе, нас ожидает дерби, так что «великаны» себя должны чувствовать комфортно. «Матрасники» фавориты этой пары, хотя коэффициент на их успех постепенно растет, что может быть связано с кадровыми потерями. Симеоне умеет выжимать результат в сложных матчах, поэтому мы считаем проходимой ставку на чистую победу хозяев поля.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Атлетико Мадрид
Коэф.: 1.52
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Денвер Наггетс - Милуоки Бакс прогноз НБА Сегодня, 20:00 Денвер Наггетс — Милуоки Бакс прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Денвер Наггетс Коэф.: 1.69 Милуоки Бакс Рекомендуем MelBet
Узбекистан - Таиланд прогноз Кубок Азии 30 янв 2024, 06:30 Узбекистан – Таиланд прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Узбекистан Коэф.: 1.593 Таиланд Сделать ставку MelBet
Бешикташ - Париж прогноз Еврокубок 30 янв 2024, 11:00 Бешикташ — Париж прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Бешикташ Коэф.: 1.76 Париж Сделать ставку Linebet
Саудовская Аравия - Южная Корея прогноз Кубок Азии 30 янв 2024, 11:00 Саудовская Аравия – Южная Корея прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Саудовская Аравия Коэф.: 1.752 Южная Корея Рекомендуем MelBet
Мали - Буркина-Фасо прогноз Кубок африканских наций 30 янв 2024, 12:00 Мали – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Мали Коэф.: 2.29 Буркина-Фасо Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 18:01 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:58 Сборная Кот-д'Ивуара в серии пенальти одерживает победу и выходит в четвертьфинал КАН Новости футбола Сегодня, 17:18 Иран – Сирия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 Новости футбола Сегодня, 16:59 Атлетико отдал защитника в аренду, Ювентус готовится к покупкам. Трансферные новости за 29 января Новости футбола Сегодня, 16:55 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:47 Рома одерживает вторую победу под руководством нового тренера Новости футбола Сегодня, 16:10 Ливерпуль - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 22 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:37 Топовая итальянская биатлонистка поедет на Чемпионат Мира Новости футбола Сегодня, 15:09 Интер Майами сыграл вничью с Аль-Хилялем. Суарес и Месси забили по голу Новости футбола Сегодня, 14:46 Стала известна, точная дата и время начала финала Carabao Cup
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс — Милуоки Бакс прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол 30 янв 2024 Узбекистан – Таиланд прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 Бешикташ — Париж прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол 30 янв 2024 Саудовская Аравия – Южная Корея прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол 30 янв 2024 Мали – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 Црвена Звезда – Валенсия прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 АСВЕЛ – Фенербахче прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 Бавария – Баскония прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Футбол 30 янв 2024 Блэкпул – Болтон прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года Баскетбол 30 янв 2024 Олимпиакос – Альба Берлин прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года