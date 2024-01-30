Атлетико Мадрид – Райо Вальекано прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Атлетико Мадрид Коэф.: 1.52 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

На среду в Примере записано две встречи, в одной из них сыграют Атлетико Мадрид – Райо Вальекано, эксклюзивный прогноз на это событие составлен нашими специалистами.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» в этом сезоне ведут борьбу за топ-4, команда идет третьей в Ла Лиге, опережая Барселону только по дополнительным показателям. В последнем туре Атлетико уверенно одолел на своем поле Валенсию со счетом 2:0. У клуба есть хорошие шансы на выигрыш Кубка Испании, где удалось добраться до полуфинала, хотя остались непростые соперники. Из-за травм матч пропустят Аспиликуэта, Витоло, Лемар, под вопросом Хименес и Мората.

Райо Вальекано

«Великаны» проводят не самый яркий сезон, занимая 13-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет 8 очков. В последнем туре Райо Вальекано расписал мировую в гостях с Реал Сосьедадом, в крайне скучном матче – 0:0. Как показывают результаты, команда сейчас находится не в лучшей форме, хотя представляет опасность. Мендес не сыграет из-за травмы, а Бебе и Сисс в сборных.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Атлетико одержал разгромную победу со счетом 7:0, хет трик на счету Мораты.

Атлетико выиграл 3 из последних четырех встреч чемпионата.

Райо Вальекано выиграл всего одну встречу из шести в чемпионате.

Атлетико Мадрид – Райо Вальекано Прогноз

Хоть Атлетико сыграет на своем стадионе, нас ожидает дерби, так что «великаны» себя должны чувствовать комфортно. «Матрасники» фавориты этой пары, хотя коэффициент на их успех постепенно растет, что может быть связано с кадровыми потерями. Симеоне умеет выжимать результат в сложных матчах, поэтому мы считаем проходимой ставку на чистую победу хозяев поля.

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