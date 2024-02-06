Атлетико – Атлетик прогноз и ставки на матч 7 февраля

Прогноз на матч Победа Атлетико Мадрид Коэф.: 2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

На этой неделе в Испании пройдут кубковые соревнования. В рамках 1/2 финала Кубка Испании Атлетико Мадрид на своем поле примет Атлетик Бильбао. Матч начнется в 21:30 по центрально европейскому времени.

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Атлетико

"Матрасники" начали свой путь в Кубке Испании со стадии 1/16 финала. Они обыграли Луго со счетом 3:1, в 1/8 Атлетико победил Реал Мадрид 4:2, а в четвертьфинале команда Симеоне прошла Севилью 1:0. В общем, в предыдущих пяти матчах команда из Мадрида одержала четыре победы и раз сыграла вничью.

Атлетик

Что касается команды из Бильбао, то они начали свой путь с 1/64. по дороге в полуфинал они победили УЭ Руби 2:1, разгромили Кайон и Эйбар с одинаковым счетом 3:0. В 1/8 финала команда Вальверде одолела Алавес 2:0. В четвертьфинале Атлетик Бильбао победил Барселону 4:2. Форма команды тоже неплохая. В крайних пяти играх Бильбао раз проиграли, раз сыграли вничью и трижды победили.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне Атлетик Бильбао уже побеждал Атлетико со счетом 2:0. В общем, в пяти предыдущих играх Бильбао одержали три победы, Атлетико - две.

Атлетико Мадрид не проигрывает с 10 января 2023 года, с тех пор они пять раз выиграли и раз сыграли вничью.

Последний раз Атлетико побеждал в Кубке Испании в 2013 году. Атлетик Бильбао последний свой кубок выигрывал еще в 1984 году.

Атлетико – Атлетик прогноз

Матч обещает быть напряженным и не факт, что болельщиков ждет большое количество голов. Стадия 1/2 финала - очень ответственная, поэтому рисковать никто не будет. Однако, по моему мнению, именно Мадрид является фаворитом в первом матче, поэтому я поставлю на победу Атлетико за 2,0.

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