Атлетик – Мальорка прогноз и ставки на матч 2 февраля 2024
23-й тур Ла Лиги откроется в Бильбао матчем между Атлетиком и Мальоркой. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.
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Атлетик
Атлетик невероятно мощно провел ноябрь и декабрь, но в последних матчах сильно разочаровал. В предыдущем туре команда Эрнесто Вальверде сыграла вничью 0:0 со скромным Кадисом, а перед этим уступила Валенсии 0:1. Однако Атлетик добился очень большого успеха в Кубке Испании, где в огненном матче выбил Барселону и вышел в полуфинал турнира. На данный момент клуб из Бильбао занимает пятое место в Ла Лиге с 42 очками в активе.
Мальорка
Мальорка, как и Атлетик, пробилась в полуфинал Кубка Испании. Причем команде Хавьера Агирре удалось выбить главную сенсацию этого сезона в Испании Жирону (3:2). В Ла Лиге дела у Мальорки складываются не так хорошо: 2 победы, 5 ничьих и 4 поражения в последних 10 матчах. Как итог – 15-е место с 20 очками в активе. В предыдущем туре чемпионата Мальорка в домашнем матче уступила Бетису (0:1).
Интересные факты о матче и история личных встреч
Последние 3 игры между этими соперниками закончились вничью
В первом круге Атлетик и Мальорка сыграли 0:0
Мальорка выиграла у Атлетика только 1 из последних 14 матчей
Прогноз на матч Атлетик – Мальорка
Атлетик выиграл 5 домашних матчей подряд, а не проигрывает на Сан-Мамес в 10 играх кряду. Ставим на то, что будет и шестая подряд победа.
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