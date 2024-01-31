Атлетик – Мальорка прогноз и ставки на матч 2 февраля 2024

Прогноз на матч Победа Атлетик Бильбао Коэф.: 1.5 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

23-й тур Ла Лиги откроется в Бильбао матчем между Атлетиком и Мальоркой. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Атлетик

Атлетик невероятно мощно провел ноябрь и декабрь, но в последних матчах сильно разочаровал. В предыдущем туре команда Эрнесто Вальверде сыграла вничью 0:0 со скромным Кадисом, а перед этим уступила Валенсии 0:1. Однако Атлетик добился очень большого успеха в Кубке Испании, где в огненном матче выбил Барселону и вышел в полуфинал турнира. На данный момент клуб из Бильбао занимает пятое место в Ла Лиге с 42 очками в активе.

Мальорка

Мальорка, как и Атлетик, пробилась в полуфинал Кубка Испании. Причем команде Хавьера Агирре удалось выбить главную сенсацию этого сезона в Испании Жирону (3:2). В Ла Лиге дела у Мальорки складываются не так хорошо: 2 победы, 5 ничьих и 4 поражения в последних 10 матчах. Как итог – 15-е место с 20 очками в активе. В предыдущем туре чемпионата Мальорка в домашнем матче уступила Бетису (0:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последние 3 игры между этими соперниками закончились вничью

В первом круге Атлетик и Мальорка сыграли 0:0

Мальорка выиграла у Атлетика только 1 из последних 14 матчей

Прогноз на матч Атлетик – Мальорка

Атлетик выиграл 5 домашних матчей подряд, а не проигрывает на Сан-Мамес в 10 играх кряду. Ставим на то, что будет и шестая подряд победа.

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