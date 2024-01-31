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Страсбург – ПСЖ прогноз и ставки на матч 2 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Страсбур - ПСЖ прогноз
Страсбур Страсбур
Лига 1 Франция 02 фев 2024, 15:00 Страсбур - ПСЖ
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- : -
Франция, Strasbourg, Стад де ла Мено
ПСЖ ПСЖ
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.78
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В первом матче 20 тура Лиги 1 ПСЖ поедет в гости к команде Страсбург. Игра состоится в пятницу, 2 февраля, на Стад де ла Мено и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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Страсбург

Страсбург является железным середняком Лиги 1. В 19 матчах нынешнего сезона команда набрала 25 очков. Однако, трудно отрицать тот факт, что в последнее время Страсбург начал показывать довольно хорошие результаты. В пяти крайних матчах они дважды сыграли вничью и одержали три победы. Стоит добавить, что две из этих игр были в рамках Кубка Франции.

ПСЖ

Команда из Парижа является лидером Лиги 1. После 19 матчей этого сезона они имеют в активе 44 очка. Отрыв от второй строчки - шесть пунктов. В крайних пяти поединках парижане четыре раза праздновали победы, а в предыдущем туре сыграли вничью 2:2, хотя после первого тайма имели преимущество в два гола.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге нынешнего сезона ПСЖ одержал уверенную победу со счетом 3:0. В общем, в пяти крайних матчах парижане трижды побеждали и дважды играли вничью.
  • По победам дома Страсбург идет на десятой строчке Лиги 1. ПСЖ, в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу по набранным очкам на выезде.
  • Последний раз ПСЖ побеждает Страсбург на выезде еще в апреле 2021 года. После того парижане играли два матча в гостях и в обеих ситуациях была ничья.

Страсбург – ПСЖ прогноз

Несмотря на то, что ПСЖ является явным фаворитом, их ждет сложный выездной матч. В последних трех матчах Лиги 1 парижане не забивали больше двух голов. Поэтому, рискну поставить на тотал меньше трех в этой игре за 1,78.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.78
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