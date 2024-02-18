Атлетик Бильбао – Жирона прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024

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В рамках 25 тура Ла Лиги Атлетик Бильбао дома сыграет против одного из лидеров чемпионата - Жироны. Эта игра будет заключительным матчем в этом туре и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Атлетик Бильбао

Команда Эрнесто Вальверде сейчас имеет довольно неплохие показатели. Они занимают пятую строчку Да Лиги и имеют в активе 46 очков после 24 матчей и отстают от зоны Лиги Чемпионов на пять очков. В крайних пяти матчах Атлетик Бильбао трижды победил и два раза сыграл вничью. В предыдущей игре баски не смогли обыграть Альмерию и матч завершился 0:0.

Жирона

Жирона сейчас на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, в их активе 56 очков после 24 туров. В предыдущих пяти матчах Жирона выиграла два матча, раз сыграла вничью и дважды проиграла. В заключительном туре они играли на выезде против Реал Мадрида и потерпели разгромное поражение со счетом 4:0. Таким образом, отрыв от первого места уже пять очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне Жирона принимала на своем поле Атлетик Бильбао и матч завершился 1:1.

Атлетик Бильбао пять матчей подряд уже не проигрывает.

Атлетик Бильбао дошел до полуфинала Кубка Испании и в первом матче выиграл Атлетико Мадрид 1:0.

Прогноз на матч Атлетик Бильбао – Жирона

Игра 25 тура Ла Лиги будет очень непростой для обоих коллективов. Команды из верхней части турнирной таблицы и борются за место в Лиге Чемпионов. Трудно судить кто именно одержать победу, но готов поставить на количество голов. Тотал больше 2,5 за 1,7.

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