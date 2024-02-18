Атлетик Бильбао – Жирона прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024
В рамках 25 тура Ла Лиги Атлетик Бильбао дома сыграет против одного из лидеров чемпионата - Жироны. Эта игра будет заключительным матчем в этом туре и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.
Атлетик Бильбао
Команда Эрнесто Вальверде сейчас имеет довольно неплохие показатели. Они занимают пятую строчку Да Лиги и имеют в активе 46 очков после 24 матчей и отстают от зоны Лиги Чемпионов на пять очков. В крайних пяти матчах Атлетик Бильбао трижды победил и два раза сыграл вничью. В предыдущей игре баски не смогли обыграть Альмерию и матч завершился 0:0.
Жирона
Жирона сейчас на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги, в их активе 56 очков после 24 туров. В предыдущих пяти матчах Жирона выиграла два матча, раз сыграла вничью и дважды проиграла. В заключительном туре они играли на выезде против Реал Мадрида и потерпели разгромное поражение со счетом 4:0. Таким образом, отрыв от первого места уже пять очков.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В нынешнем сезоне Жирона принимала на своем поле Атлетик Бильбао и матч завершился 1:1.
- Атлетик Бильбао пять матчей подряд уже не проигрывает.
- Атлетик Бильбао дошел до полуфинала Кубка Испании и в первом матче выиграл Атлетико Мадрид 1:0.
Прогноз на матч Атлетик Бильбао – Жирона
Игра 25 тура Ла Лиги будет очень непростой для обоих коллективов. Команды из верхней части турнирной таблицы и борются за место в Лиге Чемпионов. Трудно судить кто именно одержать победу, но готов поставить на количество голов. Тотал больше 2,5 за 1,7.
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