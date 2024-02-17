Морейренсе – Спортинг прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024
В 22-м туре Примейры Спортинг Лиссабон на выезде сыграет против Морейренсе. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.
Морейренсе
Морейренсе, который по итогам минувшего сезона вернулся в Примейру, проводит потрясающий сезон. Скромная команда Руя Боржеса с 35 очками занимает шестое место и даже претендует на то, чтобы выйти в еврокубки. В предыдущем туре Морейренсе обыграл Шавиш (1:0), а перед этим было поражение от Браги (0:1).
Спортинг
“Львы” формально занимают второе место, но лидируют в Примейре по потерянным очкам, поскольку имеют один матч в запасе. Спортинг просто невероятно играет в чемпионате Португалии – 7 побед подряд. Особенно фантастическими вышли две последние победы: 8:0 против Каса Пиа и 5:0 против Браги. В четверг команда Рубена Аморима также обыграла Янг Бойз (3:1) на выезде в матче 1/16 финала Лиги Европы.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Последняя победа Морейренсе над Спортингом была в 2003 году
- В 5-м туре текущего сезона Спортинг обыграл Морейренсе 3:0
- Морейренсе проиграл только 1 из последних 7 домашних матчей
Прогноз на матч Морейренсе – Спортинг
Спортинг – очевидный фаворит, который в последнее время забивает очень много голов. Ставлю на то, что в этой игре команды на двоих забьют более двух голов.
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