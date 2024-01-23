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Атлетик Бильбао – Барселона прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Атлетик Бильбао - Барселона прогноз
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Кубок Испании 24 янв 2024, 15:30 Атлетик Бильбао - Барселона
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Испания, Bilbao, Сан Мамес Барриа
Барселона Барселона
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.64
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100%
1хБет 5.00
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24 января свою встречу в рамках Кубка Испании проведут Атлетик Бильбао – Барселона прогноз на матч упомянутых клубов составлен нашими аналитиками.

Атлетик Бильбао

Баски в этом сезоне пробуют бороться за место в топ-4, сейчас команда идет пятой, отставая от Атлетико по дополнительным показателям, при этом у конкурента игра в запасе. В последнем туре Атлетик потерял важные очки, так уступил в гостях – 0:1, так прервалась затяжная серия из 13 матчей без поражений во всех турнирах. Кубок Испании тот трофей, за который баски способны побороться. Травмы не позволят выйти на поле Гарсии и де Маркосу.

Барселона

Каталонцы не могут похвастаться стабильностью в этом сезоне, команда третья в чемпионате, отставание от лидера составляет 8 очков, но есть игра в запасе, а вот до второго Реала 7 баллов, при равном количестве матчей. Больше смущают не результаты, а сам футбол Барсы, как-то нет фантазии и легкости в действиях, видно, что на футболистов есть давление. В последнем туре клуб одолел в гостях Бетис – 4:2, забив два мяча в концовке. Алонсо, Гави, Канселу, Кристенсен, Рафинья, Мартинес, тер Штеген, все эти ребята не сыграют из-за повреждений.

История очных противостояний

Конечно, у клубов большая история очных противостояний, пересекались они и в этом сезоне, тогда Барса выиграла дома со счетом 1:0, героем встречи стал молодой нападающий каталонцев Марк Гую, он вышел на замену в концовке, ему хватило минуты, чтоб забить победный мяч.

Прогноз на матч Атлетик Бильбао – Барселона

Стоит ожидать футбола высокого уровня, ведь между собой сыграют команды, которые идут в топ-5 Примеры. Здесь точно будет присутствовать интрига, ведь даже букмекеры затрудняются отдать кому-то преимущество в этой паре. Такой матч точно достоин просмотра, хотя предугадать исход будет сложно, мы поставим здесь на тотал меньше 3 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.64
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