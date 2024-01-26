Аталанта – Удинезе прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Суббота порадует тремя встречами Серии А, в первой из них встретятся Аталанта – Удинезе прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Аталанта

Бергамаски не впечатляют стабильностью в этом сезоне, хотя продолжают борьбу за попадание в топ-4. Сейчас команда идет пятой в чемпионате, но отставание от первого квартета составляет всего один балл. В последнем туре Аталанта разгромила на своем поле Фрозиноне со счетом 5:0, такая эффектная победа должна прибавить уверенности футболистам. Команда продолжает борьбу и в Лиге Европы, где ожидает соперника на стадии 1/8 финала.

Удинезе

Фриульцы играют в своем привычном, не самом привлекательном стиле. Команда занимает только 16-ю строчку в турнирной таблице, имея отрыв от зоны вылета всего один балл. В последнем туре Удинезе в упорной борьбе уступил дома Милану со счетом 2:3, решающий мяч хозяева пропустили на 90+3 минуте, хотя до 83-й еще имели преимущество в один гол. Клуб лидер по количеству ничьих, целых 12 из 21, при этом было только две победы.

История очных противостояний

В первом круге команды не определили победителя, их встреча завершилась со счетом 1:1, Аталанта сравняла счет только на 90+2 минуте. Упомянутая ничья стала третьей кряду в очных противостояниях.

Аталанта – Удинезе Прогноз

На бумаге Аталанта явный фаворит, команда играет на своем поле, а также находится выше в турнирной таблице. Удинезе такой соперник, которого точно стоит опасаться, поэтому ожидаем от соперников сложной битвы. Хоть ставка на успех хозяев напрашивается, мы остановимся на обмене забитыми мячами.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram