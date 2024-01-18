Арсенал – Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги Арсенал встречает Кристал Пэлас. Хозяева поля испытывают некий спад в своей игре и с первого места опустились уже на четвертую строчку. Встреча пройдет 20 января 2024 года.

Арсенал

На данный момент "Канониры" с 40 очками в 20 матчах занимают четвертое место, добыв всего одну победу в пяти последних турах лиги. Такие результаты заставляют нервничать не только болельщиков, но и руководство клуба.

Недавно Арсенал потерпел сразу три поражения подряд - от Вест Хэма, Фулхэма и Ливерпуля в Кубке Англии. Победа над следующим соперником может поднять их на третье место, так как они обойдут Астон Виллу по дополнительным показателям.

Кристал Пэлас

В прошлом сезоне команда финишировала на 11-й строчке турнирной таблицы, а сейчас идет на три позиции ниже.

В пяти последних встречах команда добыла лишь одну победу (3:1 над Брентфордом). Команда постепенно опускает к зоне вылета и это не может не тревожить болельщиков. В гостях с Арсеналом будет непросто, но гости попытаются огорчить местный коллектив.

История противостояния

Последние пять встреч между командами на Emirates Stadium завершились лишь раз победой Арсенала. Еще тут были три ничьи и одна гостевая победа, с голами обеих команд в каждой из этих пяти игр.

Прогноз на матч Арсенал – Кристал Пэлас

Не думаю, что Арсенал сможет удержать свои ворота на замке и тенденция продолжится. Поставлю на то, что обе команды забьют.

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