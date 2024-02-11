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Арока – Порту прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Арока - Порту прогноз
Арока Арока
Примейра-лига Португалия 12 фев 2024, 15:15 Арока - Порту
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Португалия, Arouca, Municipal de Arouca
Порту Порту
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.59
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В рамках 21 тура чемпионата Португалии свою встречу проведут Арока – Порту, прогноз на матч этих соперников подготовлен нашими аналитиками.

Арока

После 20 туров Арока занимает солидное восьмое место в Примейре, о борьбе з еврокубки речь не идет, главное держаться в середине. Клубу серьезно помог рывок из трех побед, поэтому сейчас не приходится думать о сохранении прописки. В последнем туре удалось обыграть в гостях Портимоненси со счетом 2:1. Хоть команда и обыгрывала в этот успешный период соперников, идущих ниже, победы от этого не менее ценные.

Порту

«Драконы» пока проигрывают конкурентам борьбу за чемпионство, команда идет третьей в турнирной таблице, отставая от лидирующей Бенфики на 6 очков, до второго Спортинга 4 балла, но тут соперник имеет игру в запасе. В последнем туре Порту потерял важные очки, когда не сумел обыграть на своем поле Риу Аве – 0:0, подвела реализация, так как преимущество было существенным. Впереди еще много матчей, поэтому надо избежать потери очков против не самых опасных соперников.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Противостояние первого круга завершилось вничью, причем Порту сравнял счет только на 90+19 минуте.
  • У Порту на выезде 7 побед в 10 встречах, при этом было два поражения и одна ничья.
  • Арока не впечатляет дома, 3 победы 5 поражений и две ничьи.

Арока – Порту Прогноз

Даже по афише понятно, что гости фавориты, но Порту уже раз потерял очки против этого скромного соперника в этом сезоне, поэтому постарается не повторять своих ошибок. Ожидаем от команд сложного, но не самого зрелищного матча, считаем здесь проходимой ставку на тотал меньше 3 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.59
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