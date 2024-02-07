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Антальяспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Антальяспор - Бешикташ прогноз
Антальяспор Антальяспор
Кубок Турции 08 фев 2024, 12:45 Антальяспор - Бешикташ
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- : -
Турция,
Бешикташ Бешикташ
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Антальяспор
Коэф.: 2.61
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В 1/8 финала Кубка Турции Антальяспор дома сыграет против Бешикташа. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Антальяспор

Клуб из Анталии занимает седьмое место в Суперлиге Турции, а от третьей позиции его отделяет лишь 5 очков. В предыдущем туре Антальяспор уступил лидеру чемпионата Фенербахче, а до этого выдал серию из 6 поражений подряд в Суперлиге. В 1/16 финала Кубка Турции Антальяспор обыграл Пендикспор 2:1.

Бешикташ

Бешикташ провалил старт сезона, но с приходом в команду главного тренера Фернанду Сантуша ситуация несколько наладилась. Да, Бешикташ сенсационно проиграл Пендикспору 0:4 21-м туре и Сивасспору 0:1, но также были три победы и ничья. В последней игре Бешикташ обыграл Трабзонспор 2:0, что было очень важно в борьбе за третье место. В Кубке Турции “орлы” в предыдущем раунде переиграли скромный Эюспор.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В этом сезоне Бешикташ уступил Антальяспору 2:3
  • В 10 последних матчах между этими командами на счету Антальяспора 2 победы

Прогноз на матч Антальяспор – Бешикташ

Антальяспор находится в хорошей форме, играет дома и имел на один день отдыха больше. Ставлю на победу Антальяспора.

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Прогноз на матч Победа Антальяспор
Коэф.: 2.61
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