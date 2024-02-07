Бостон Брюинз — Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года
В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Бостоном и Ванкувером. Встреча пройдет в ночь на пятницу, 9 февраля. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.
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Бостон Брюинз
Брюинз шикарно начали текущий сезон и по праву считаются одним из главных фаворитов. Команда продолжает показывать стабильно высокие результаты и радовать своих поклонников.
В 50-ти матчах Бостон набрал 71 очко и уверенно лидирует с пятиочковым отрывом от второго места в турнирной таблице Восточной конференции. Лидером Брюинз является чех Давид Пастрнак, на счету которого 73 очка и третье место в гонке бомбардиров.
Ванкувер Кэнакс
Канадская команда тоже проводит прекрасный чемпионат. Кэнакс с 73-мя баллами возглавляют Западную конференцию и имеют одну из лучших линий защиты в лиге (129 пропущенных шайб).
Миллер, Петтерссон и Хьюз набрали более 60-ти очков каждый и все трое водят в топ-10 лучших бомбардиров лиги. Именно игра этой троицы позволяет показывать команде такие внушительные результаты.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Бостон проиграл два последних матча на своей площадке.
- Ванкувер проиграл всего один раз в семи предыдущих гостевых матчах.
- Брюинз победили Кэнакс в двух последних очных встречах.
Бостон Брюинз — Ванкувер Кэнакс Прогноз
Обе команды входят в число лучших по количеству заброшенных шайб в этом сезоне. Думаю, что от этого противостояния можно ожидать результативного хоккея. Моя ставка — тотал больше 5.5.
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