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Амьен – Бордо прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Амьен - Бордо прогноз
Амьен Амьен
Лига 2 Франция 19 фев 2024, 14:45 Амьен - Бордо
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Франция, Стад де ла Ликорн
Бордо Бордо
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.63
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19 февраля свою встречу в рамках 25 тура французской Лиги 2 проведут Амьен – Бордо, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Амьен

«Единороги» имеют длинную историю, в которой не было значимых успехов, всего один финал Кубка Франции. Этот сезон для Амьена проходит с переменным успехом, сейчас команда десятая в турнирной таблице, но отставание от пятерку составляет 3 очка, при этом есть игра в запасе. В последнем туре было выездное поражение от прямого конкурента Кана со счетом 0:2. Команда играет с акцентом на оборону, при этом слабо действует в атаке, всего 20 голов в 24 матчах, только последний Валансьен забивает меньше.

Бордо

«Жирондинцы» играют во втором по силе дивизионе, где занимают скромное 14-е место, отрыв от опасной зоны составляет 4 очка, а вот до пятерки 7 баллов, но есть матч в запасе. У Бордо наблюдается прогресс, 3 победы в четырех противостояниях. В последнем туре команда обыграла на своем поле представителя топ-4 Гренобль со счетом 1:0. Возможно, Бордо еще способен совершить мощный рывок, который позволит бороться за повышение в классе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Битва первого круга завершилась домашней победой Бордо со счетом 2:0.
  • У Амьена дома 5 побед, 6 ничьих и всего два поражения.
  • Бордо проиграл 7 из 12 гостевых встреч, при этом было 3 победы и две ничьи.

Амьен – Бордо Прогноз

Командам дают примерно равные шансы на успех, с чем мы согласны, матч может закончиться с любым исходом. Оба клуба не впечатляют феноменальной результативностью, так что зрелищного футбола мы не ждем. Считаем здесь приемлемой ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.63
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