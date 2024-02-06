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Аль-Таи – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Аль-Таи - Аль-Иттихад прогноз
Аль-Таи Аль-Таи
Про-лига Саудовская Аравия 07 фев 2024, 13:00 Аль-Таи - Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия, Hail, Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium
Аль-Иттихад Аль-Иттихад
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(+1,0)
Коэф.: 1.82
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В ближайшую среду состоится перенесённый матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии. На стадион им. принца Абдулазиза бин Мусаида местный Аль-Таи примет Аль-Иттихад. Чего ждать от этого противостояния? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов нашего сайта.

Аль-Таи

«Охотники за гигантами» проводят слабый сезон, лишь изредка радуя своих поклонников победами в родном чемпионате. К матчу 19-го тура команда Режича подходит, занимая третье место с конца турнирной таблицы. Отставание от спасительное 15-й строчки составляет всего два балла, так что ситуацию безнадёжной точно не назовёшь. Более того, в зону вылета Аль-Таи свалилась по итогам последнего тура перед перерывом, когда Аль-Рияд оформил победу над Дамаком. Первый круг «охотники за гигантами» закончили с серией из трёх поражений.

Аль-Иттихад

«Тигры», в отличие от соперника по предстоящему матчу, выглядят в чемпионате куда бодрее. О борьбе за попадание в первую тройку речь, конечно же, не идёт. Тем не менее, команда Марсело Гальярдо надёжно обезопасила себя от неприятностей и возможности понижения в классе. На текущий момент Аль-Иттизад занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 28 набранных очков. Это на целых 12 очков меньше, чем у идущего третьим Аль-Ахли, однако и на 11 больше, чем у Аль-Таи, с которым и предстоит сыграть в среду. К слову, добавим, что «тигры» также проиграли три своих последних поединка чемпионата. К матчу против Аль-Таи команда Марсело Гальярдо подходит после выездной победы над Аль-Фейсали в четвертьфинале Кубка Саудовской Аравии со счётом 4:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге текущего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттихад в родных стенах обыграл «охотников за гигантами» со счётом 2:0
  • Эта победа стала для «Тигров» третьей кряду над Аль-Таи и четвёртой в крайних пяти противостояниях при одном поражении
  • Ни в одном матче из пяти последних не сыграла ставка на «Обе забьёт» и «Тотал больше 2.5»

Аль-Таи – Аль-Иттихад прогноз

Букмекеры не верят в аутсайдера и отдают явное преимущество «тиграм» в предстоящей встрече. Победа Аль-Иттихада оценивается коэффициентом 1.58. С другой стороны, Аль-Таи на своём поле дал бой двум лидерам Аль-Хилялю и Аль-Насру, проиграв с минимальным счётом. Предлагаем рискнуть здесь и поставить «Аль-Таи с форой (+1.0)» с коэффициентом 1.82.

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Прогноз на матч П1(+1,0)
Коэф.: 1.82
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