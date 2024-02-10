Аль-Риффа – Аль-Нахда прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Аль-Риффа Коэф.: 1.76 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В понедельник, 12 февраля, начинается плей-офф Кубок АФК. В матче 1/16 финала Аль-Риффа из Бахрейна примет Аль-Нахда из Омана. Сам матч начнется в 17:00 по центральноевропейскому времени.

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Аль-Риффа

Команда из Бахрейна выступала в Кубке АФК в группе С. Они заняли первую строчку и набрали 13 очков из 18 возможных. Во внутреннем чемпионат Аль-Риффа на первой строчке и имеет в активе 22 очка после десяти туров. В предыдущих пяти матчах они одержали три победы, одну ничью и однажды проиграли.

Аль-Нахда

Команда из Омана также выиграла свою группу в Кубке АФК. Они выступали в группе А и набрали в четырех матчах девять очков. Во внутреннем чемпионат Аль-Нахда на втором месте и после 10 матчей они имеют 22 очка в своем активе. В крайних пяти играх Аль-Нахда три раза победили, раз сыграли вничью и однажды проиграли.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Эти команды встречались между собой только два раза. Эти матчи были сыграны еще в 2010 году. Тогда в двух играх Аль-Риффа победили с одинаковым счетом 1:0.

Аль-Риффа имеет беспроигрышную серию из четырех матчей подряд.

Прогноз на матч Аль-Риффа – Аль-Нахда

Обе команды равны по своим силам и обе захотят начать плей-офф с победы. Глядя на форму команд, я сделаю ставку на победу Аль-Риффа.

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