Аль-Наср – Интер Майами прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 4,5 Коэф.: 1.83 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

На 1 февраля запланировано немало увлекательных товарищеских матчей, среди них выделяется событие Аль-Наср – Интер Майами. Оба клуба мало кому интересны, но мы снова увидим противостояние Роналду и Месси, так что ажиотаж будет большим.

Аль-Наср

Клуб из Саудовской Аравии стал широко известен благодаря приходу Криштиану Роналду, после этого в команду пришли и другие звезды с Европы. Аль-Наср идет вторым в чемпионате, отставая от лидера на целых 7 очков, а впереди почти половина дистанции. В азиатской Лиге Чемпионов клуб сумел пробиться в плей-офф, где уверенно выиграл свою группу. Команда уже месяц не проводила матчей из-за зимних каникул.

Интер Майами

Изначально, Интер Майами знали из-за того, что владельцем являет Дэвид Бекхэм. Клуб обрел мировую известность, после того как сюда перешел Лео Месси, но и это не помогло пробиться в плей-офф, в прошлом сезоне. В команде уже собрано половина бывшей Барселоны, здесь есть Бускетс, Йорди Альба, Суарес. Интер Майами не проводил официальных встреч с конца октября, но уже в январе сыграл три товарищеских матча, причем на днях был битва против другого сильного клуба из Саудовской Аравии Аль-Хилаля, уступив со счетом 3:4.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Конечно, клубы ранее никогда между собой не играли, фактически не имея такой возможности.

Обе команды продолжительное время не проводили официальных встреч.

Аль-Наср – Интер Майами Прогноз

Противостояние Роналду – Месси выйдет на первый план, за счет живых легенд матч станет многим интересен. На бумаге Аль-Наср небольшой фаворит, состав у саудовцев интереснее, но самое главное, перерыв в чемпионате у саудовцев не был таким длинным. Это будет, что-то наподобие матча всех звезд в НБА, где главное зрелище, а не результат. Ставим смело на тотал больше 4,5 голов. Если позволяет букмекерская линия, можно поставить на голы Месси и Роналду.

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