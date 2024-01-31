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Аль-Наср – Интер Майами прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Аль-Хиляль - Интер Майами прогноз
Аль-Хиляль Аль-Хиляль
Клубные товарищеские матчи 29 янв 2024, 13:05 Аль-Хиляль - Интер Майами
Завершен
4 : 3
Международные,
Интер Майами Интер Майами
Александар Митрович
10’
Abdullah Al Hamddan
13’
Михаэль
44’
Малком
88’
34’
Луис Суарес
54’ (П)
Лионель Месси
55’
David Ruiz
Обзор Детали матча Составы Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 4,5
Коэф.: 1.83
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100%
1хБет 5.00
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На 1 февраля запланировано немало увлекательных товарищеских матчей, среди них выделяется событие Аль-Наср – Интер Майами. Оба клуба мало кому интересны, но мы снова увидим противостояние Роналду и Месси, так что ажиотаж будет большим.

Аль-Наср

Клуб из Саудовской Аравии стал широко известен благодаря приходу Криштиану Роналду, после этого в команду пришли и другие звезды с Европы. Аль-Наср идет вторым в чемпионате, отставая от лидера на целых 7 очков, а впереди почти половина дистанции. В азиатской Лиге Чемпионов клуб сумел пробиться в плей-офф, где уверенно выиграл свою группу. Команда уже месяц не проводила матчей из-за зимних каникул.

Интер Майами

Изначально, Интер Майами знали из-за того, что владельцем являет Дэвид Бекхэм. Клуб обрел мировую известность, после того как сюда перешел Лео Месси, но и это не помогло пробиться в плей-офф, в прошлом сезоне. В команде уже собрано половина бывшей Барселоны, здесь есть Бускетс, Йорди Альба, Суарес. Интер Майами не проводил официальных встреч с конца октября, но уже в январе сыграл три товарищеских матча, причем на днях был битва против другого сильного клуба из Саудовской Аравии Аль-Хилаля, уступив со счетом 3:4.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Конечно, клубы ранее никогда между собой не играли, фактически не имея такой возможности.
  • Обе команды продолжительное время не проводили официальных встреч.

Аль-Наср – Интер Майами Прогноз

Противостояние Роналду – Месси выйдет на первый план, за счет живых легенд матч станет многим интересен. На бумаге Аль-Наср небольшой фаворит, состав у саудовцев интереснее, но самое главное, перерыв в чемпионате у саудовцев не был таким длинным. Это будет, что-то наподобие матча всех звезд в НБА, где главное зрелище, а не результат. Ставим смело на тотал больше 4,5 голов. Если позволяет букмекерская линия, можно поставить на голы Месси и Роналду.

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Прогноз на матч Тотал больше 4,5
Коэф.: 1.83
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1хБет 5.00
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