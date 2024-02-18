Аль-Нахда – Аль-Риффа прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Во втором матче 1/16 финала Кубка АФК оманский Аль-Нахда дома сыграет против Аль-Риффа из Бахрейна. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Аль-Нахда

После 10 туров Аль-Нахда занимает второе место в чемпионате Омана, а ее отставание от лидирующего Аль-Сиб составляет 4 очка. Именно Аль-Сиб нанес Аль-Нахда последнее поражение в этом сезоне – 3:1 в матче за Суперкубок Омана. В первом матче 2024 Аль-Нахда дома обыграла Дхофар 3:1. Клуб из Эль-Бурайми еще не проигрывал в текущем сезоне чемпионата, но 4 раза сыграл вничью.

Аль-Риффа

Аль-Риффа также занимает второе место в своем чемпионате. Однако ее отставание от Халидия составляет лишь 1 очко, и при этом Аль-Риффа имеет 2 матча в запасе. В первом матче этого года Аль-Риффа на выезде обыграл Манаму 1:0. Последнее поражение Аль-Риффа потерпел 17 декабря от Аль-Ахли (1:2).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом матче, который проходил в Бахрейне, команды сыграли 1:1

Ранее Аль-Нахда и Аль-Риффа встречались друг с другом только в 2010 году. Тогда на групповом этапе Кубка АФК дважды со счетом 1:0 выиграл Аль-Риффа

Прогноз на матч Аль-Нахда – Аль-Риффа

Исходя из стиля игры обеих команд и того, как они играли в первом матче, думаю, нас ждет матч с маленьким количеством опасных моментов и забитых мячей. Делаю ставку на то, что в сумме будет забито менее трех голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram