Альмерия – Атлетик прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года
В 24-м туре Ла Лиги Альмерия дома сыграет против Атлетика из Бильбао. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.
Альмерия
Альмерия остается единственной командой в топ-лигах этого сезона, которая не выиграла ни одного матча в своей лиге. Команда Гаиски Гаритано набрала лишь 6 очков и уже готовится провести следующий сезон в Сегунде. В предыдущем туре Альмерия на выезде проиграла Валенсии (1:2), а перед этим было разгромное поражение от Алавеса (0:3).
Атлетик
Атлетик продолжает борьбу не только в Ла Лиге, но и в Кубке Испании, где команда Эрнесто Вальверде дошла до полуфинала и обыграла в первом матче Атлетико (1:0) на выезде. В Ла Лиге Атлетик занимает пятое место и имеет хорошие шансы финишировать в топ-4 по итогам сезона. В предыдущем туре “львы” разгромили Мальорку 4:0.
Интересные факты о матче и история личных встреч
Альмерия только 2 раза обыгрывала Атлетик – две победы в сезоне-2008/09
10 из 11 последних матчей против Альмерии заканчивались победой Атлетика
Прогноз на матч Альмерия – Атлетик
Атлетик находится в прекрасной форме и очень сильно мотивирован. Ставлю на победу команды из Бильбао.
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