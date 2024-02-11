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Альмерия – Атлетик прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Альмерия - Атлетик Бильбао прогноз
Альмерия Альмерия
Ла Лига Испания 12 фев 2024, 15:00 Альмерия - Атлетик Бильбао
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Испания, Almeria, Estadio Mediterraneo
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Атлетик Бильбао
Коэф.: 1.71
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В 24-м туре Ла Лиги Альмерия дома сыграет против Атлетика из Бильбао. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Альмерия

Альмерия остается единственной командой в топ-лигах этого сезона, которая не выиграла ни одного матча в своей лиге. Команда Гаиски Гаритано набрала лишь 6 очков и уже готовится провести следующий сезон в Сегунде. В предыдущем туре Альмерия на выезде проиграла Валенсии (1:2), а перед этим было разгромное поражение от Алавеса (0:3).

Атлетик

Атлетик продолжает борьбу не только в Ла Лиге, но и в Кубке Испании, где команда Эрнесто Вальверде дошла до полуфинала и обыграла в первом матче Атлетико (1:0) на выезде. В Ла Лиге Атлетик занимает пятое место и имеет хорошие шансы финишировать в топ-4 по итогам сезона. В предыдущем туре “львы” разгромили Мальорку 4:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Альмерия только 2 раза обыгрывала Атлетик – две победы в сезоне-2008/09

10 из 11 последних матчей против Альмерии заканчивались победой Атлетика

Прогноз на матч Альмерия – Атлетик

Атлетик находится в прекрасной форме и очень сильно мотивирован. Ставлю на победу команды из Бильбао.

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Прогноз на матч Победа Атлетик Бильбао
Коэф.: 1.71
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