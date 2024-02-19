Аль-Кахраба - Аль-Ахед прогноз и ставки на матч 20 февраля

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Один из ответных поединков стадии 1/16 финала Кубка АФК будет сыгран на иракском стадионе "Басра Спортс Сити", где в очном противостоянии сойдутся местный Аль-Кахраба и ливийский Аль-Ахед. Первый матч этих команд завершился минимальной победой иракского клуба со счётом 1:0, при этом Аль-Ахед ни разу не пробил в створ ворот. Есть ли шансы у гостей на выход в следующий раунд? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Аль-Кахраба

Команда Луая Салаха смогла оформить минимальную победу и подходит к ответному поединку в отличном настроении. В иракской Суперлиге Аль-Кахраба выиграл свой последний поединок, обыграв на выезде Захо со счётом 2:0. Эта победа стала второй в крайних трёх турах чемпионата и позволила подопечным Луая Салаха значительно улучшить турнирной положение. На текущий момент Аль-Кахраба идёт лишь на 11-й строчке в турнирной таблице, однако имеет сразу две игры в запасе. Что касается домашней статистики, то иракский клуб не проиграл ни разу в шести домашних играх Суперлиги, однако и выиграл всего раз.

Аль-Ахед

Аль-Ахед бездарно провёл первый домашний матч противостояния плей-офф Кубка АФК и заслуженно уступил сопернику. Теперь надо брать реванш на выезде, однако под силу ли это команде Мармара Бассема? В последнем поединке ливанской Премьер-Лиги Аль-Ахед уверенно обыграл Бур со счётом 3:0. Да и в целом, достойных соперников у ливанцев на родине нет. Последний раз проигрывали они в Премьер-Лиге в середине августа 2023 года и на текущий момент уверенно занимают первое место в турнирной таблице. В 13-ти турах подопечные Мармара Бассема оформили 10 побед, проиграв лишь в одном случае.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Первый матч команд в рамках 1/16 финала Кубка АФК завершился гостевой победой Аль-Кахраба – 1:0

Аль-Кахраба - Аль-Ахед прогноз

Стоит признать, уровень ливанского чемпионата значительно уступает иракской Суперлиге, что мы и увидели. Ставим в этом матче на крупную победу Аль-Кахраба с разницей в 2 мяча и более.

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