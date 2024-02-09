Айнтрахт Франкфурт – Бохум прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Айнтрахт Фр Коэф.: 1.79 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Среди субботних встреч Бундеслиги мы обратили внимание на противостояние Айнтрахт Франкфурт – Бохум прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Айнтрахт Франкфурт

«Орлы» не могут похвастаться высоким уровнем стабильности в этом сезоне, хотя текущее шестое место в Бундеслиге тоже выглядит неплохо, отставание от первого квартета составляет 6 очков. В последнем туре Айнтрахт уступил в гостях одному из аутсайдеров Кельну – 0:2, оба мяча были пропущены в меньшинстве, после удаления Нкунку на 66-й минуте. Из-за этой неудачи команда прервала серию из четырех матчей без поражений, за которую набрала 10 очков. Тута и Нкунку пропустят эту встречу из-за дисквалификации, Дина и Лун травмированы.

Бохум

Для Бохума основная задача, удержаться в элите, до уровня середняка команда еще не дотягивает. По итогам 20 туров клуб идет 14-м в турнирной таблице, небольшой запас прочности есть, так как отрыв от зоны вылета составляет 6 очков. В последнем туре Бохум дома имел хорошие шансы обыграть Аугсбург, но соперник сравнял в компенсированное время – 1:1. Не помогут партнерам в этой встрече Эссер и Толба, у них повреждения.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники в первом круге не определили победителя – 1:1, хотя Бохум играл лучше и был близок к победе.

Айнтрахт в этом сезоне потерпел всего одно на своем поле в девяти встречах Бундеслиги.

У Бохума всего одна выездная победа, при шести поражениях и трех ничьих.

Айнтрахт Франкфурт – Бохум Прогноз

Для тех, кто минимально разбирается в Бундеслиге, даже по афише понятно, что Айнтрахт котируется фаворитом. Класс «орлов» выше, они играют дома, но это сильнейший немецкий дивизион, где нет проходных матчей. Поставим здесь на чистую победу клуба из Франкфурта.

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